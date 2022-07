Hispaania loodab ministrite kohtumisel väiksemale gaasikärpele

"Me kõik mõistame, et kui keegi küsib abi, siis tuleb aidata. Seda võib aga teha mitmel moel ja alati on parem, kui abi põhineb dialoogil ja konsensusel ja et kõik tunnevad end kaasatuna. Olen kindel, et kohtumisel domineerib aitamise ja koostöö vaim," ütles Ribera Rodriguez enne kohtumise algust.

Tema sõnul soovivad riigid kohtumiselt välja tulla sõnumiga ühtsusest Putini energiašantaaži ees ja olla solidaarsed riikidega, kes on Vene gaasist suuremas sõltuvuses.

Hispaania on avaldanud oma vastuseisu Euroopa Komisjoni algsele ettepanekule vähendada gaasi tarbimist kõikjal Euroopa Liidus 15 protsenti. Praeguseks on Tšehhi eesistumisel jõutud Ribera Rodrigueze sõnul paindlikuma ja tasakaalustatuma ettepanekuni, mis arvestab riikide erisusi.

Hispaania soovib, et energia kokkuhoiu kõrval arvestatakse ka muid meetmeid, millega suurendatakse energia kättesaadavust hädas riikidele. "Sellest on vähe kasu, kui mõni saar hoiab kokku 15 protsenti gaasi, mida ta ei saa aga Kesk-Euroopasse saata. See oleks ebaproportsionaalne meede, millel ei ole mõtet," ütles Ribera Rodriguez.

Hispaania tahab omalt poolt panustada LNG ekspordivõimekuse suurendamisega teistesse Euroopa riikidesse. "Hispaania on kõige olulisem värav veeldatud maagaasi jaoks Euroopas. Hispaania reekspordib 20 protsenti LNG-st, mida me impordime ja me tahame neid võimsusi Püreneede torujuhtmetes suurendada maksimumini," ütles Ribera Rodriguez.

Hispaania esindaja hinnangul on õige seada kokkuhoiueesmärk, aga mitte 15 protsenti, vaid oluliselt vähem. Tema sõnul ei tähenda solidaarsuspakett üksnes kokkuhoidu, vaid ka ligipääsu tagamist energiale, mis on kõige selle eesmärk.

"Ja meie oleme selles kontekstis olulised. Meie suurim väärtus on ligipääsu kergendamine, mis enamiku Euroopa Liidu riikide jaoks on keerukas, sest nad ei saa vastu võtta LNG-d, muuta seda taas gaasiks ja saata torude kaudu kogu Euroopasse. Ja me tahame oma võimekust mitte üksnes kasutada, vaid ka suurendada selleks, et suurendada gaasi tarneid ülejäänud Euroopasse," ütles Ribera Rodriguez.