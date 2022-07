Eesti Energia viib Tootsi tuulepargi Enefit Greeni alla

Eesti Energia loobus tänavu veebruaris kohtuvaidlusest Eleringiga, mis otsustas mitte anda Tootsi tuulepargile toetust vana skeemi järgi. Selle kohaselt oleks tuulepark saanud toetust suurusjärgus 100 miljonit eurot.

Juba veebruaris ütles Eesti Energia juht Hando Sutter, et kohtuvaidluse lõppemisel plaanib Eesti Energia viia Tootsi tuulepargi Enefit Greeni portfelli alla.

Tootsi tuulepark on planeeritud 74-megavatise tootmisvõimsusega ja läbinud kogu vajaliku planeerimisprotsessi, tagatud on vajalikud ühendused ning olemas ehitusload. Samas piirkonnas paikneb ka 161-megavatise võimsusega Enefit Greeni Sopi tuulepargi arendus, mis on samuti planeerimisfaasi läbinud.

"Nendesse tuuleparkidesse on planeeritud 38 tuulikut, mis toodavad pea samapalju elektrit, kui tuulest praegu kogu Eestis kokku toodetakse. Samuti jätkame tööd selle nimel, et rajada piirkonda ka päikesepark ning taastuvenergia tootmist veelgi suurendada," ütles Enefit Greeni tuuleenergia valdkonnajuht Lauri Ulm.

Sutteri sõnul plaanib ettevõte lähiaastatel neljakordistada tuule- ja päikeseenergia tootmisvõimsust. "Mida rohkem suudame toota taastuvat elektrit, seda vähem tuleb rakendada fossiilkütustel põhinevat kallimat energiatootmist," ütles Sutter.

Tootsi ja Sopi tuulepargid toodavad aastas ligi 700 gigavatt-tundi elektrit. 2021. aastal tootsid Eesti kõik tuulepargid kokku 730 gigavatt-tundi elektrit.