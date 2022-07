WSJ: USA föderaalreserv tõstab intressimäärasid 0,75 protsenti

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et föderaalreservi ametnikud andsid märku, et tõstavad juuli lõpus intressimäärasid 0,75 protsendipunkti võrra.

USA on sel aastal juba tõstnud intressimäärasid ajalooliselt kiires tempos. See pole riigis kiiret hinnatõusu veel leevendanud. USA tarbijahinnad tõusid juunis aastases võrdluses 9,1 protsenti, mis on viimase 41 aasta kõrgeim inflatsiooni näitaja.

"Me teadsime, et see inflatsiooni näitaja tuleb kole ja see oligi nii. See oli isegi veel koledam, kui me arvasime," ütles föderaalreservi tippametnik Christopher Waller .

USA-s kasvas eelmisel aastal kiiresti tarbimine, kuna riik leevendas pandeemiast tingitud piiranguid. Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas suurendab nüüd tarnehäireid ning tõstab energiahindasid.

Atlanta föderaalreservi juht Raphael Bostic ütles, et intressimäärade liiga kiire tõstmine võib tarbimist järsult vähendada. Liiga kiire tõusu pärast on mures ka Kansase föderaalreservi juht Esther George. Seetõttu ei plaani föderaalreserv veel intressimäärasid tõsta terve protsendipunkti võrra, vahendas The Wall Street Journal.

Märtsis tõstis föderaalreserv intressimäärasid 0,25 protsenti, mais 0,50 protsenti ja juunis 0,75 protsenti.