Euroopa Keskpank tõstis intressimäärasid 0,50 protsenti

Euroopa Keskpank teatas neljapäeval, et tõstis euro baasintressimäärasid 0,50 protsenti.

Eurotsoonis pole intressimäärasid pea 11 aastat tõstetud, mistõttu on Euroopa Keskpanga viimane otsus tähelepanuväärne. Pandeemia ja Ukraina sõja tõttu kiireneb euroalal nüüd aga inflatsioon.

Euroalal kiirenes juunis inflatsioon 8,6 protsendini, mais oli näitaja 8,1 protsenti. Möödunud aasta juunis oli euroala inflatsioon 1,9 protsenti. Kiireim inflatsioon oli 22 protsendiga Eestis, millele järgnesid 20,5 protsendiga Leedu ja 19,2 protsendiga Läti.

Enim panustas inflatsiooni juunis energia hinnatõus, millele järgnes toidu, alkoholi ja tubaka hinnatõus.

Rahapoliitikat karmistab üha kiiremas tempos ka USA.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et föderaalreservi ametnikud andsid märku, et tõstavad juuli lõpus intressimäärasid 0,75 protsendipunkti võrra.

USA on sel aastal juba tõstnud intressimäärasid ajalooliselt kiires tempos. See pole riigis kiiret hinnatõusu veel leevendanud. USA tarbijahinnad tõusid juunis aastases võrdluses 9,1 protsenti, mis on viimase 41 aasta kõrgeim inflatsiooni näitaja.