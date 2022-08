Läänemets: Narva tank tuleb ära viia väärikalt

Narvat väisanud siseminister Lauri Läänemets rõhutas taaskord, et Teise maailmasõja mälestusmärgiks püstitatud Vene tank tuleb teisaldada. Ta lubas tanki äraviimisel arvestada nende narvalaste tunnetega, kes käivad seal lähedasi mälestamas.

Läänemets kohtus Narvas linnapea Katri Raigiga, kellega räägiti ka sõjasümbolite teemast. "Minu ja valitsuse seisukoht on ühene: Narva tankile tuleb leida parem asukoht, et oleks võimalik seda väärikalt hoida. Seda tuleb ka väärikalt teha arvestades, millise sümboliga on narvalaste jaoks tegemist," kommenteeris Läänemets linnapeaga kohtumisel räägitut pressikonverentsil.

Raik on varem väljendanud vastuseisu tanki teisaldamisele. Ta on andnud mõista, et enamik narvakaid oleks selle vastu ja ta ei soovi ühiskonna lõhestamist.

"Tank on agressiooni sümbol. Meie jaoks agressiivse riigi sümbol ja ründerelv. Mälestusmärgina tank hea ei ole. See on riiklik, mitte kohalik küsimus. Sõjasümboolikaga peaks tegelema Eesti riik," sõnas minister. "Kuhu tank panna, peaks otsustama spetsialistid. Sellega tegeleb valitsuse juurde loodud vastav komisjon, sest see pole poliitikute töö," lisas ta.

Riigi kohalolek ei peaks Narva inimestele aga seostuma ainult sümbolite ja monumentidega, vaid igapäevase elukvaliteedi tagamisega, sõnas Läänemets. "Eestile on oluline, kuidas narvalased hakkama saavad. Teeme valitsuspartneritele ettepaneku, et Narva vajab uut haiglat, üürielamuid spetsialistidele, nagu õpetajad, ja madalat soojahinda," sõnas Läänemets.

Turvatunne pole ainult julgeoleku, vaid ka toimetuleku küsimus, ütles Läänemets. "Narva ei peaks olema Venemaa ääreala, vaid koht, kus algavad Euroopa Liit ja NATO, ja see peab olema näha ja tunnetada, siis inimesed saavad ka Eestisse ja Euroopa Liitu rohkem uskuda," rääkis minister ERR-ile.

Tanki teisaldamise kuupäeva veel kindlaks määratud ei ole. "Õiguslikud alused peavad olema paigas, aga sellega tegeletakse. Analüüs veel käib – otsitakse kõige väärikamat lahendust, sest kuigi ta on tank ja ründerelv ja tugev agressioonisümbol, siis paljudele on see olnud koht, kus hukkunud lähedasi mälestamas käia," sõnas minister.

"Neid asju pole mõtet teha rutakalt. Seda ei saa teha salaja ja öösel," rõhutas Läänemets.

Tema sõnul on tanki-teema oluline küsimus ka Narva linnavolikogule. "Ma pole veel kuulnud Keskerakonna seisukohta selles küsimuses, kuigi tegemist on suure fraktsiooniga Narva linna volikogus. Me tahame Keskerakonna seisukohta teada," ütles Läänemets.

Narvas tutvus Läänemets ka Narva piirivalvekordoniga, kuhu lubas investeeringuid. Oluliseks küsimuseks pidas Läänemets politsei- ja piirivalveameti töötajate palkade tõstmist, mis tagaks piiri piisava mehitatuse.