Punamonumentide eemaldamise muudavad keeruliseks praegused seadused

Kuigi valitsus on üksmeelel, et Narva tankimonument tuleb eemaldada, siis puudub selgus, kuidas teha seda nii, et see oleks õiguspärane. Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul jõuavad ettepanekud tanki ja teiste punamonumentide eemaldamiseks valitsuse lauale ilmselt järgmisel nädalal.

Palju kõneainet tekitanud Narva tanki eemaldamise muudavad keeruliseks kehtivad seadused. Selgust aga pole, kas seadusi on vaja muuta. Välisminister Urmas Reinsalu sõnul seda tingimata tegema ei pea.

"Kui kehtiv õigus ei võimalda tanki eemaldada õiguspäraselt valitsuse otsuse alusel, siis tuleb seda kehtivat õigust muuta ja siis tuleb seadust muuta. Kui kehtiva õiguse hindamine jõuab ühemõttelisele järeldusele, et valitsus saab seda teha kehtiva seaduse alusel, ennekõike toetudes korrakaitseseadusele, siis tegelikkuses on see võimalik teha," rääkis Reinsalu.

Siseminister Lauri Läänemets ütles samuti, et teatud tingimustel seadusemuudatust vaja ei olegi.

"Minu seisukoht on see, et olulistel hetkedel, kui hakkab juba küsimus puudutama siseturvalisust, avalikku korda, siis seal on ka põhjendatud poliitilised otsused ehk valitsuse tasandil otsused, mille jaoks tänases õigusruumis võib-olla seadust muutma ei pea," selgitas ta.

Reinsalu rääkis, et vaenusümboolikat keelav seadus võimaldab sümboolika omamise eest küll trahvi määrata, aga ei kohusta esemeid ära viima.

"Kui mitmetonnine statsionaarne maaga püsivalt seotud ese on paigutatud sellel eesmärgil, et ülistada muu hulgas ka sõjakuritegusid, mida Nõukogude väed Eesti territooriumi taasokupeerides sooritasid, siis loomulikult oma ideoloogialt ta mahub selle alla, kuid tõsi küll, see karistusseadustiku säte ei sätesta nende nii-öelda esemete eemaldamist."

Läänemetsa sõnul tegi ta valitsusele ettepanekud, mil viisil tanki ja teisi punamonumente eemaldada, kuid selleks valmistumine võtab aega. Reinsalu hinnangul tuleks tank ära viia kuu ajaga.

"Kui Eesti vabariigi valitsus midagi teeb, siis minu seisukoht on, et seda tuleb teha päevasel ajal. Eesti vabariigi valitsus ei pea kartma viia ellu Eesti riigis neid otsuseid, mis meie jaoks on olulised," ütles Läänemets.

"See asi, kui see jääb õhku rippuma, muutub väga tõsiseks julgeoleku, just nimelt sisemise rahu ja julgeoleku probleemiks Eestis. Ja hakkab muutuma iga päevaga üha rohkem toksiliselt laetud pingeteemaks. Ja ma usun, et igati heaperemehelik oma rahva meeleseisundi, sisemise julgeoleku ja rahu huvides on see probleemiallikas kõrvaldada. Lisaks sellele on see ka moraalselt õige," rääkis Reinsalu.