Narva poliitikud soovivad kohtumist valitsuse esindajatega

Narvas kogunes neljapäeva hommikul linnavolikogu eestseisus, et arutada, kuidas Narva mälestusmärkide teemaga edasi liikuda. Volikogu fraktsioonide esimehed soovivad kohtuda valitsuse esindajatega, et osapooli rahuldav otsus sünniks koostöös riigiga.

"Ühine seisukoht oli, et soovime esimesel võimalusel kohtumist selle valitsuse liikme või asutuse juhiga, kes vastutab mälestusmärkide saatuse eest Eestis. Soovime kohtumist Narvas, et arutada koos riigiga, mida me koos edasi teeme, milline on Teise maailmasõja mälestusmärkide tulevik Narvas," ütles ERR-ile Narva linnapea Katri Raik.

Linnapea sõnul on kohtumise eesmärk see, et Narva inimeste seisukohad kuulataks laiemalt ära ning valitsus ja Narva linna juhid jõuaks ühise seisukohani, kuidas edasi liikuda.

Kolmapäevast sündmust Narvas, kus tanki juurde kogunes umbes 150 inimest, ei maksa Raiki sõnul üle hinnata. "Aga see näitab, et tikust tuld tõmmata pole vaja," lisas ta.

Narvas kogunesid kolmapäeva õhtul tankimonumendi juurde inimesed, kuna liikvele läksid jutud, et õhtul hakatakse tanki ära viima.