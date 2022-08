Tallink vedas juulis viimaste aastate rekordhulga reisijaid

Tallinki laevadega sõitis tänavu juulis 897 828 inimest, mis on suurim reisijate arv ühe kuu kohta viimase 34 kuu jooksul ning 102,2 protsenti rohkem kui mullu samas kuus.

Viimati vedas ettevõte nii suurt arvu reisijaid ühes kuus 2019. aasta augustikuus, teatas Tallink Grupp.

Veetud kaubaühikute arv kasvas juulikuus samuti 17,8 protsendi võrra möödunud aasta juulikuuga võrreldes ning ulatus 32 700 ühikuni (27 766 ühikut 2021. aasta juulis). Lisaks veeti selle aasta juulikuus 2021. aasta juuliga võrreldes 46,6 protsendi võrra rohkem ka reisijate sõidukeid, ühtekokku 127 039 sõidukit (86 665 reisijate sõidukit 2021. aasta juulis).

Reisijate arv kasvas juulikuus enim Soome-Rootsi liinidel, kus tõus oli mullusega võrreldes 141,9 protsenti. Stabiilset reisijatearvu kasvu on näha ka ettevõtte teistel liinidel Eesti ja Soome ning Eesti ja Rootsi vahel.

Osaliselt on reisijatearvu kasv kindlasti tingitud sellest, et ettevõttel oli tänavu juulis sõitmas rohkem laevu. "Kuid tõenäoliselt on kasvu mõjutanud ka reisijate kindlustunde suurenemine pärast Covid-pandeemiast tingitud reisipiirangute kaotamist selle aasta kevadel ning viirusolukorra stabiliseerumist ettevõtte koduturgudel," seisab ettevõtte teates.

Tallink Grupi juhatuse esimehe Paavo Nõgene sõnul on juulikuu jooksul Tallinki laevadele üha rohkem hakanud teed tagasi leidma ka erinevate Lääne-Euroopa riikide inimesed. "Meie meeskondadel on suur rõõm kuulda meie laevade pardal taas senisest rohkem soome, rootsi, inglise, saksa, prantsuse ja paljusid muid keeli," sõnas Nõgene.

Nõgene sõnul kasvas juulikuus jõudsalt ka laevadel reisivate laste ja noorte arv.