Aaviksoo Narva tankist: oluline on, mis edasi saab

"Narva monumendi puhul on kõige olulisem see, mis edasi saab. Sellepärast ma usun, et kõige parem lahendus oleks, kui Narva volikogu ise saaks aru, et see on paratamatu praeguses olukorras ja suudaks omapoolse otsuse teha; laseks sellest ajaloost lahti, millest nad kramplikult erinevatel põhjustel kinni hoiavad ja hakkaks, nagu öeldakse, ühiselt tulevikku ehitama. See vast oleks parem variant," rääkis Aavisoo "Vikerhommikus".

Kuigi selles küsimuses, mis tankist füüsilisel kujul edasi saab, on palju mõtteid, alates muuseumist ja vanarauast kuni Vene Föderatsioonile selle tagasi andmiseni, on see Aaviksoo hinnangul praegu teisejärguline. "Kindlasti ei tohiks sellele jääda sümbolväärtust. Teisalt ei ole mõtet seda mälestusmärki kuidagi emotsioonide väljaelamiseks või lõhkumiseks kasutada."

Aaviksoo peab võimalikuks, et tank teisaldatakse ka nii, et avalikkust teavitatakse selle täpsest toimumisajast, aga seda saab teha ainult juhul, kui eelnevalt on riskid, võimalikud provokatsioonid ja ebameeldivused, maandatud. Siiski ei pea ta tingimata parimaks variandiks, kui sellest tehakse mingi eriline sündmus koos etteteatamise, ajakirjanduse kohaletoomise ja kõige muuga. See tuleks Aaviksoo sõnul hoolikalt läbi kaaluda.

Narva inimestele ütleks Aaviksoo praegu, et me ei saa koos selle tankiga edasi minna. "Laseme tast lahti ja läheme edasi nende eesmärkidega ja nende väärtuste nimel, milleks Eesti Vabariik on loodud koos Narvaga. Ja kui see õnnestub, siis ma arvan, et me oleme teinud ühe õige otsuse."

Praegust olukorda võrreldes pronkssõduri teisaldamisega 2007. aastal peab endine kaitseminister erinevaks, kuna praegu on palju laiapõhjalisem arusaamine, et tank tuleks sealt kõrvaldada. "Eks see ole Ukraina sõja järelm," möönis Aaviksoo, kellele tundub, et tank tuleks teisaldada võimalikult peatselt. "Kas just sel nädalal, aga enne, kui suvi otsa saab, võiks selle probleemi lahendada."