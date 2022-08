ERR Narvas: punatanki uueks kohaks pakutakse erinevaid variante

Narva linnavalitsus tahab punatanki praegusest asukohast ära viia kahe nädala jooksul, peaminister Kaja Kallase hinnangul tuleks seda teha kiiremini.

Jüri Nikolajev rääkis, et esmaspäeva õhtul kella 21 ajal oli tankimonumendi juures paarkümmend inimest, kellest umbes pooled olid tanki n-ö kaitsjad ning pooled arutasid selle saatuse üle. Paar tundi varem oli rahvast aga rohkem.

"Raske on neile selgitada, miks peab tankist loobuma. Suurem möll oli paar tundi tagasi, kui siin käisid volikogu koalitsiooni ja opositsiooni fraktsiooni saadikud, kes üritasid narvakatele selgitada ettepanekut, et jätame tanki Narva, aga võtame ise maha. Inimesed küsivad, et miks me peame seda tegema kiiresti, miks me peame seda ära viima, miks me valitsusega ei vaidle. See oli suurem möll, kus inimestest üle karjuda oli suhteliselt raske," kirjeldas ajakirjanik.

"Nii et arusaamu ja muljeid on erinevaid, kuid mida täpselt tankiga peale hakata ja kas aktsepteerida Narva linnavõimu otsust tank ise ära korjata, sellisele ühtsele arusaamale tanki juures ei jõutudki," lisas ta.

Nikolajevi sõnul on olnud tanki teisaldamise aja kohta erinevaid kuulujutte, muu hulgas, et seda tehakse juba esmaspäeval või teisipäeval. Samas lisas Nikolajev, et kui peaminister andis Narvale võimaluse ise tank ära viia, siis ilmselt seda ikkagi paari lähema päeva jooksul ei tehta.

"Kui siis ehk vaid juhul, kui tanki juures läheb suuremaks mölluks ja siis saavad julgeolekuinimesed vabad käed tegutsemiseks ja siis viiakse tank kindlasti ära. Aga arvan, et Narvale antakse ikka hingetõmbeaega ja otsustamiseks ka paar päeva," lisas Nikolajev.

Ka selles, kuhu punatank viiakse, pole selgust.

"Volikogu liikmed väidavad, et neil on arutlusel paar kohta. Üks on arvatavalt Narva muuseumi hoov, teisalt on veel mingeid platse linnas. Aga samas kohalikud inimesed tanki juures ütlevad, et mis on siis selle tanki mõte, siin on ta postamendil, siin on temal väärikas koht, aga muuseumis on ta lihtsalt museaal ja sinna niisama lilli ei vii. Kõige ekstravagantsem pakkumine, mida ma kuulsin täna tanki kaitsjatelt, oli see, et kui muidu ei saa, siis viskame selle tanki Narva jõkke ja olgu ta siis seal, kust keegi teda enam kunagi kätte ei saa," rääkis Nikolajev.