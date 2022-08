Raik: tankimonumendi teisaldamise otsus sündis väga raskelt

Raik selgitas saates, et kui veel paari nädala eest ei olnud Narva volikogu valmis tanki teisaldama, siis nüüd on olud muutunud.

Tema sõnul soovib Narva tanki ise teisaldada sellepärast, et Eesti ei lõheneks kaheks.

"Oma otsuse langetasime me täna sellise sellepärast, et me ei taha, et Eesti jaguneb kaheks, meieks ja teieks ehk meie, Narva ja siis ülejäänud Eesti. Ja kindlasti on Narva iseseisev kohalik omavalitsus ja Narva pole koht, kus riik ette kirjutab, kuidas asjad käivad. Meie põhiseaduse järgi on kohalikel omavalitsustel oma õigused ja kohustused ja nagu teised omavalitsused tahab ka Narva oma õigusi ja kohustusi realiseerida. Narva on Eesti linn," rääkis linnapea.

Raik selgitas, et otsus tank ise teisaldada sündis esmaspäeva hommikul vahetult enne peaminister Kaja Kallase saabumist Narva.

"See otsus tuli nüüd ka väga, väga raskelt ja pool tundi enne peaministri saabumist ei olnud kindel, kas see otsus tuleb. See on mitmed päevad läbirääkimisi, vaidlusi. Enne tõesti ei olnud kahjuks võimalik sellist otsust vastu võtta, sest see tanki teisaldamise otsus tema tänaselt asukohalt ei ole kaugeltki kõigi Narva inimeste meelest õige otsus," rääkis ta.

Kõige keerulisem töö tanki teisaldamise juures on Raigi sõnul linnaelanikele otsuse selgitamine.

Kohta, kuhu punatank ajutiselt ning hiljem alaliselt viiakse, Raigi sõnul praegu otsitakse. Tema sõnul võib see selguda juba teisipäeva jooksul.

Ka teisaldamise aeg pole täpselt teada, aga ta loodab kogu protsessis püsida kahe nädala tempos.

"Meil on peaminsitriga kokkulepe, et hoian teda pidevalt kursis meie järgmiste sammudega ja ma väga loodan, et meie poliitiline tahe jääb püsima ja me kahe nädalaga saame endale võetud keerulise ülesandega hakkama," ütles Raik ja kinnitas, et öö varjus tanki teisaldama ei hakata.

"Eks tuleb korralikult läbi mõelda, kuidas teha seda rahulikult, suhtudes lugupidamisega neisse inimestesse, kellele tank on midagi enamat kui lihtsalt mälestusmärk," rääkis linnapea.