Kärdla kiriku pani helisema Erkki-Sven Tüüri marimbakontsert

Sellel nädalavahetusel peetakse Hiiumaal 11. korda Pühalepa muusikafestivali. Festivali üheks tunnusjooneks on, et seal kõlab igal aastal teiste teoste hulgas ka hiidlasest helilooja Erkki-Sven Tüüri looming.

Laupäevased kontserdid toimuvad Kärdlas ja Kõrgessaares. Pühalepa kirik, kus festival reede õhtul algas ja pühapäeval lõpeb, on ürituse lahutamatu osa, aga paari aasta eest korda tehtud Kärdla kirik on samuti kavas oma koha leidnud.

"Praegu on kuidagi niimoodi kujunenud, et Pühalepa kirikus on sellised rohkem kammerlikumad kontserdid. Kärdla kirik võimaldab ka suurt sümfooniaorkestrit, seda näitas eelmine aasta, kui ERSO käis Pühalepa muusikafestivalil, siis mahtus terve ERSO siia kirikusse ära," ütles Pühalepa muusikafestivali kunstiline juht Endrik Üksvärav.

Kärdla kirikus esitati teiste teoste hulgas ka Erkki-Sven Tüüri marimbakontserti, teost, milles oli koos Hiiumaa kammerorkestriga oluline roll löökpillisolist Heigo Rosinal, kes on helilooja seda teost esitanud ka varem, näiteks koos Kiievi kammerorkestriga.

"Heigo on äärmiselt musikaalne ja kiire ja fantastilise kujutlusvõimega, mis teebki ühest muusikust kunstniku minu arust. See omadus on väga oluline, mis paneb inimese saalis tunnetama esitatavat muusikat nii nagu see sünniks just siin ja praegu, nagu improviseerides kõige paremas mõttes," mõtiskles Tüür.

Tänavusele Pühalepa muusikafestivalile pannakse punkt homme kell üks Pühalepa kirikus peetava Jaak Sooääre juubelile pühendatud kontserdiga.