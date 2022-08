Ukraina sadamatest väljus veel neli kaubalaeva toiduainetega

Oluline 7. augustil kell 11.45:

- Ukraina sadamatest sõitis pühapäeval välja neli toiduaineid vedavat kaubalaeva, teatasid Ukraina ja Türgi ametnikud. Neljal laeval on kokku 160 000 tonni vilja muid toiduaineid;

- Ukraina relvajõud teatasid Vene vägede suure pealetungi tagasilöömisest laupäeval Bahmuti linna juures;

- Ukraina teatel hävitati riigi lõunaosas laupäeval kümneid Vene sõjaväelasi ning komandopunkte ja sõjatehnikat;

- Vene vägede poolt Hersoni oblasti Novo Kahhovka linna asejuhiks määratud Vilati Hura suri laupäeval atentaadis saadud haavadesse;

- Briti luure hinnangul on Venemaa agressiooni algusest saadik Ukrainas hukkunud kümme Vene kindralit ning kuus vallandatud.;

- Ukraina pühapäeval avaldatud tavapärase Venemaa sõjakaotuste hinnangu kohaselt kaotas agressor ööpäevaga umbes 300 sõjaväelast.

Ukraina sadamatest väljus neli kaubalaeva

Ukraina sadamatest sõitis pühapäeval välja neli toiduaineid vedavat kaubalaeva, teatasid Ukraina ja Türgi ametnikud. Neljal laeval on kokku 160 000 tonni vilja muid toiduaineid.

Tegemist on pärast Venemaa agressiooni algust juba kolmanda kaubalaevade väljumisega Ukraina sadamatest. Esmaspäeval, 1. augustil asus Odessa sadamast Liibanoni sadamalinna Tripoli suunas esimesena teele vilja vedav kaubalaev Razoni, mis on nüüdseks jõudnud juba Vahemere idaossa. Paar päeva hiljem sõitis Ukrainast välja veel kolm kaubalaeva.

Ukraina viljaekspordi taastas juuli lõpus Türgi ja ÜRO vahendusel sõlmitud kokkulepe, mille osalised on Ukraina ja Venemaa. Toiduainete, peamiselt nisu ja maisi väljavedu seni Vene mereväe rünnakute kartuses töö peatanud Ukraina sadamatest jälgib leppega moodustatud koordinatsioonikeskus.

Laupäeva õhtul andis keskus neljale laevale loa Ukraina sadamatest väljuda.

Tšornomorski sadamast väljusid kaubalaevad Mustafa Necati 6000 tonni päevalilleõliga ja suundus Itaaliasse, Star Helena 45 000 tonni toiduainetega Hiinale ja Glory, mille pardal on 66 000 tonni maisi, mis peaks jõudma Istanbuli sadamasse. Odessast sõitis välja Riva Mind 44 000 tonni maisiga ja see peaks suunduma Türgi Iskenderuni sadamasse.

Kokkuleppega taastuva Ukraina viljaekspordi abil loodetakse ära hoida näljahäda paljudes maailma vaestes riikides, mis ostsid oma toidu Ukrainast. Enne Venemaa alustatud sõda andsid Ukraina ja Venemaa kokku kolmandiku maailma nisuekspordist.

Ukraina teatas Vene rünnaku tagasilöömisest Bahmuti juures

Ukraina relvajõud teatasid Vene vägede suure pealetungi tagasilöömisest laupäeval Bahmuti linna juures.

Ukraina vägede peastaabi teatel ründasid Vene üksused Avdiivkat, Slovjanskit ning eriti ägedalt Bahmuti linna, kusjuures kasutati nii maaväge kui ka õhujõude.

Bahmut on Ukrainale strateegiliselt oluline, kuna sealt läheb otsetee Donetski oblasti ühe olulisema ukrainlaste käes oleva linna, Slovjanski juurde ning kaitsjatel ei ole seal kasutada maastiku eeliseid.

Vene väed ründasid Slovjanskit viimati 30. juulil, kuid hästikindlustatud positsioonidel Ukraina üksused lõid selle tagasi ning valmistuvad praegu uute pealetungide tõrjumiseks.

"Ma usun, et siin ei jää kauaks rahulikuks. Lõpuks algab kindlasti rünnak," ütles polkovnik Juri Bereza uudisteagentuurile AP.

Ukraina teatas 72 Vene sõjaväelase hukkumisest

Viimase ööpäeva jooksul hävitati lõuna operatiivringkonna vastutusalas 72 okupanti, neli õhutõrje raketisüsteemi S-300 ja muud vastase tehnikat, teatas Ukraina väejuhatus pühapäeval.

Laupäeval andsid Ukraina ründelennukid koos taktikalise pommitaja ning hävitajate ja helikopterite toetusel üheksa õhulööki Vene vägede kolme toetuspunkti, nelja kogunemisala, ühe moonalao ja radarijaama ning muu relvastuse ja sõjatehnika pihta, vahendas Interfax Ukraina.

Hävitatud Vene tanki teisaldamine Ukrainas. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com

"Meie raketi- ja suurtükiväe üksused täitsid 200 tuleülesannet, sealhulgas vaenlase õhukaitseobjektide vastu. Kinnitust sai nelja õhutõrjekompleksi S-300 ning õhutõrjesüsteemide Pantsir-S1, 122-millimeetriste haubitsate, luuredrooni, soomukite ja muude sõidukite tabamine. Hävitati ka üks koosseis lahingumoona ning raššistide (Vene sõjaväelaste – toim.) arvu kärbiti 72 võrra," öeldakse Ukraina armee ülevaates.

Teise teate kohaselt hävitasid Ukraina üksused riigi lõunaosas kolm moonaladu, viis okupantide baasi ja kaks komandopunkti.

Okupatsioonijõudude määratud aselinnapea suri atentaadi tagajärjel

Vene vägede poolt Hersoni oblasti Novo Kahhovka linna asejuhiks määratud Vilati Hura suri laupäeval atentaadis saadud haavadesse.

Hura sai haavata laupäeval oma kodu lähedal, kui ründajad teda mitu korda tulistasid, arvatavalt püstolist Makarov. Mees viidi kriitilises seisundis haiglasse, kus ta hiljem suri, teatasid kohalikud Vene-meelsed võimud.

Briti luure andmeil on Ukraina hukkunud 10 Vene kindralit

Briti luure hinnangul on Venemaa agressiooni algusest saadik Ukrainas hukkunud kümme Vene kindralit ning kuus on oma kohalt vallandatud.

"Nõrgad tulemused Ukrainasse tungimise ajal on läinud Venemaa sõjalisele juhtkonnale kalliks maksma. See on tõenäoliselt kaasa toonud vähemalt kuue Vene komandöri vallandamise alates sõjategevuse algusest tänavu veebruaris," öeldakse pühapäeval avaldatud Briti sõjaväeluure ülevaates.

Muuhulgas on ametist vabastatud Vene relvajõudude Lääne ja Ida sõjaväeringkonna juhid, märkis Briti luure.

Ida sõjaväeringkonna komandör, kindralpolkovnik Aleksandr tšaiko vabastati juba mais. Lääne sõjaväeringkonna komandör, kindralpolkovnik Aleksandr Žuravljov ei osalenud 31. juuli Vene mereväe paraadil Peterburis ja tõenäoliselt asendatakse ta kindralleitnant Vladimir Kotšetkoviga.

Kindral Aleksandr Dvornikov kaotas koha pärast seda, kui ta pandi juhtima kogu Ukraina operatsiooni, kindral Sergei Surovikin võitis aga Ukraina lõunaosas tegutsevate Vene vägede juhtimise üle kindral Gennadi Židkolt.

"Nende vallandamiste mõju süvendab veel see, et lahinguväljal on surma saanud vähemalt kümme kindralit. Selle kumulatiivne mõju suurendab tõenäoliselt Venemaa taktikalisi ja operatiivseid väljakutseid," öeldakse Briti sõjaväeluure lühiülevaates.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 42 230 (võrdlus eelmise päevaga +300);

- tankid 1805 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 4055 (+4)

- lennukid 223 (+0);

- kopterid 191 (+0);

- suurtükisüsteemid 958 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 260 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 132 (+5);

- operatiivtaktikalised droonid 750 (+6);

- tiibraketid 182 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2978 (+8);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 85 (+2).

Suurimaid kaotusi kandsid vene väed Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.