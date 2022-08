Kallas kohtub esmaspäeval Narva volikogu ja linnavalitsusega

Riigikantseleilt tuli Narva volikogu liikmetele teade, et peaminister Kallas tuleb esmaspäeval nendega kohtuma, ütles ERR-ile Narva linnapea Katri Raik.

Raigi sõnul saadi sellega vastus pöördumisele, mille ta esitas koos linnavolikogu aseesimehega valitsusele eelmise nädala neljapäeval.

Raik on varem öelnud, et enamik narvakaid oleks vastu Nõukogude vägedele pühendatud tank-monumenti teisaldamisele.

Kallas ütles sel neljapäeval, et valitsus leppis kokku, et punamonumendid, sealjuures Narva tank, tuleb eemaldada avalikust ruumist nii kiiresti kui võimalik. Täpsem ajastus sõltub logistilisest korraldusest.

"Praegu see tank kuulub Narva linnale ja praeguses õigusruumis on olnud see keeruline, aga kuna on selge, et Narva seda ise ei tee, seal on tekkimas ka pinged, siis on selge, et Eesti riik ja valitsus peab selle otsuse ise tegema, et teisaldama nii selle kui teised sümbolväärtusega monumendid," lausus Kallas.