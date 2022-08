Kallas kannustas Narva linnavõime tanki võimalikult kiiresti teisaldama

Narva koalitsioon otsustas esmaspäeval, et Narva linnavolikogu teeb linnavalitsusele ülesandeks Narva okupatsiooniaegne tankimonument ise teisaldada. Narvas viibinud Kaja Kallas rääkis pressikonverentsil, et õhkkond kohtumisel volikogu liikmetega oli konstruktiivne ning volikogu sai otsuse vajalikkusest aru.

"Oluline on, et suudame tagada Eestis julgeoleku ja siin ei pea ma silmas ainult ohte, mis ohustavad meid väljastpoolt Eestit, vaid ka sisejulgeolekut. Just selleks, et avalikku korda tagada, tuleb kõik need monumendid teisaldada, enne kui pinged või ärevus kasvab sellisele tasemele, et sellel on juba palju kõrgem hind," lausus ta.

Kallase sõnul pole enam vaidlusi, kas tankimonument oma kohale sobib, küsimus on, kuidas ja millal see eemaldada. Ajaloo- ja kultuuriväärtusega monumendid lähevad muuseumisse, hukkunuid tuleb aga mälestada väärikalt eelkõige kalmistul.

Peaminister märkis, et vajadusega punamonumendid avalikust ruumist eemaldada oli nõus valdav osa Narva volikogu liikmetest. Teine ühine arusaam oli, et seda tuleb teha kiiresti, vältimaks pingete kasvamist. Riigi sekkumist Kallas ei välistanud.

"Meie roll on tagada kord. Kui minult küsiti lubadust, et riik midagi ei tee /.../, siis sellist lubadust ma ei andnud. Seda põhjusel, et korra tagamine on meie ülesanne. Kui näeme, et pinged sise- või välisjulgeolekus kasvavad, mida Narva volikogu ei näe, peame riigina sekkuma, et kahjud oleksid võimalikult väiksed," rõhutas Kallas.

Millal täpselt tank ära viiakse, Kallase sõnul siiski linnavõimudega kokku ei lepitud. Narva linnapea Katri Raik ütles, et see võiks juhtuda kahe nädala pärast, kuid peaministri hinnangul on see liiga pikk aeg.

"Minu soov ja palve volikogule ja linnapeale, mille ma ka edastasin, oli, et me peaksime tegutsema palju-palju kiiremini," ütles Kallas.

Ta lisas, et nii tema kui Narva linnavolikogu ühine soov oli tegeleda selle teemaga ühe korra, nii et selle juurde ei peaks rohkem tagasi tulema. Samuti palus ta enda sõnul volikogult, et nad aitaks teemat kohalikele selgitada.

Raik ütles pressikonverentsil, et volikogu istung saab toimuda kõige varem järgmise nädala teisipäeval, kus otsus vastu võetakse. Ta pidas kahenädalast ettevalmistust tanki teisaldamiseks realistlikuks ajakavaks, kuid olulisim on tema sõnul inimestele tanki juures ja ka tänavanurkadel selgitada, et pingeid kontrolli all hoida.

Linnal on plaan tank ajutiselt kuskile ladustada, kus see silma alt ära oleks, ning siis vastava komisjoni abil otsustada, mis sellest edasi saab.

"Narva inimestele on oluline, et tank jääb Narvasse. Sellest on kujunenud põhiküsimus, rääkides mittetulundusühingutega, kes tavaliselt mälestusmärkide asju ja tähtpäevi korraldavad, aga samuti ka tanki valvavate inimestega," lausus ta.

Raik lisas, et linnavõimude ülesanne on inimesi rahustada, püüda lõpetada valve tanki juures, teha selgeks, et politsei valvab korda ning teha kaamerapilt tankist avalikuks, et kaotada inimeste hirm, et see öösel ära viiakse.

Kallas ei kavatse ise Narvas monumendi juurde inimestega kohtuma minna. Ta selgitas, et punamonumente on Eestis 200-400 ja tal pole plaani kõiki neid külastada, küll aga palub ta tanki juurde minna Narva linnavolikogu liikmetel, kes on Narva inimeste esindajad ning saavad nendega ka kõige paremini jutule.

Raik lubas, et tanki juurde suunduvadki juba esmaspäeval pärast arutelude lõppu nii linnapea kui ka volikogu liikmed, et inimestega ühisosa otsida.

"Praegu on kõige kuumem teema tank. Niipea, kui tulevad juulikuu elektriarved, esimesed küttearved, läheb teravik üsna palju kõrvale," prognoosis Raik. "Monument ei ole ainus Narva ees seisev väljakutse."