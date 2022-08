Kallas: punamonumendid teisaldatakse nii kiiresti kui võimalik

"Põhiline asi on meil otsustatud, punamonumendid tuleb avalikust ruumis teisaldada ja seda me teeme kiiremas korras," ütles Kallas. "Konkreetne aeg ja järjekord sõltub kohalike omavalitsuste valmisolekust ja logistilisest plaanist, see logistika nõuab täpselt samamoodi läbimõtlemist, korraldamist ja erasektori kaasamist."

Monumente on üle Eesti hinnanguliselt kokku 200 kuni 400.

Kallas märkis, et kõik need, kelle eraterritooriumil sellised monumendid on, võivad need ise teisaldada, nagu seda tehti Auvere elektrijaama haubitsa puhul.

"Eraldi teema on Narva tank, millest on palju juttu olnud. Praegu see tank kuulub Narva linnale ja praeguses õigusruumis on olnud see keeruline, aga kuna on selge, et Narva seda ise ei tee, seal on tekkimas ka pinged, siis on selge, et Eesti riik ja valitsus peab selle otsuse ise tegema, et teisaldama nii selle kui teised sümbolväärtusega monumendid," ütles Kallas.

"Oluline on üle rõhutada see, et hukkunute mälestamine ei ole kuidagi keelatud ja ei saa olema keelatud, aga seda peaks tegema seal, kus on õige koht ja see on kalmistul, kus saab seda väärikalt teha," ütles Kallas.

"Tank on taparelv, see ei ole mälestusobjekt ja nende samade tankidega tapetakse praegu Ukraina tänavatel inimesi," ütles Kallas.

Täpsemat ajakava monumentide teisaldamiseks Kallase sõnul hetkel avaldada ei saa. "Me liigume sellega nii, nagu on võimalik logistiliste ülesannetega lõpule jõuda. On oluline, et pinged ei eskaleeruks ei seal ega mujal. On selge, et Venemaa agressioon Ukrainas on rebinud meie ühiskonnas lahti haavad, mida punamonumendid meelde tuletavad ja seetõttu nende avalikust ruumist teisaldamine on vajalik täiendavate pingete vältimiseks," sõnas ta.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul toimus kolmapäevane kogunemine Narvas tanki juures alusetu kuulujutu põhjal ning ühtegi intsidenti seal aset ei leidnud, kuid politsei seletas inimestele, et öö varjus tanki minema ei viida. "Kui midagi toimub, siis seda ütleb vabariigi valitsus. Sellised asjad salaja öövaikuses toimuda ei tohiks," ütles ta.

"Mina siseministrina tegin omad ettepanekud ja esitasin oma nägemuse, milline võiks olla monumentide teisaldamise võimalik ajagraafik ja tegevus. Loomulikult me oleme arvestanud kõigi võimalike vahejuhtumitega, loomulikult neid aset leiab, aga ma võin kinnitada, et siseturvalisus ja avalik kord saab tagatud," ütles ta.

"Neid asju tehes peame silmas pidama, et Narva peab ka hiljem mentaalses mõttes Eestile jääma," sõnas Läänemets.