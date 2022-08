Lauristin: Narva tank saagu osaks muuseumi ekspositsioonist "Narva 1944 - Mariupol 2022"

"Ukraina sõda kiskus lahti stalinismi ja Nõukogude Liidu okupatsiooni all kannatanud inimeste traagilised mälestused kogu Ida-Euroopas, ka Eestis. Sellepärast on see meile Teise maailmasõja jätkusõda, kus Venemaa teostab avameelselt ja häbenemata oma vahepealsel ajal tagasilöögi saanud vallutuslikke ambitsioone," kirjutas Lauristin Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloos.

Tema sõnul pole see paralleel aga kahjuks sama enesestmõistetav nendele rahvastele, kes Teises maailmasõjas ja ka pärast seda nägid Venemaas eeskätt liitlast võitluses Hitleriga.

"Seetõttu on Eesti poliitikute missioon tuua lääne ja ka ülemaailmse avalikkuse teadvusesse Venemaa 20. ja 21. sajandi inimsusevastaste kuritegude register kogu selle ulatuses ja karistamatuses, näidates Ukrainas toimuvat kui tõendust Venemaa välispoliitika järjepidevusest Molotovist Lavrovini," lisas Lauristin.

Eesti võiks Lauristini sõnul senisest julgemalt kaasa aidata Venemaa kodanike Putini-vastasele aktiivsusele Putini sõja vastaste aktsioonide ja kunstiürituste toetamisega, näiteks on igasugu toetamist väärt Narva Vaba Lava tegevus.

"Narva suure kultuurilise potentsiaali maksimaalne kasutamine Ukraina toetamiseks ja just Narvas Venemaa agressioonipoliitikale ka rahvusvaheliselt nähtava kultuurilise vastupanu osutamine peaks olema Eesti kultuuripoliitikas praegu aukohal."

Lauristin leiab, et Putini sõda pooldavate Venemaa kodanikega ei ole poliitilised kompromissid võimalikud ei Narvas ega mujal Eestis, küll aga ei tohiks nende isikute tõttu suhtuda eelarvamusega kõigisse narvakatesse ega kahtlustada kõiki Eestis elavaid Venemaa kodanikke putinismis.

Lauristini sõnul on Narva tank paratamatult muutunud Venemaaga seotud hoiakute testiks ning tanki kaitsjatele tuleb selgelt öelda, et, et Ukrainas peetava sõja kontekstis on see tank saanud ühemõtteliselt tagasi oma algse, Venemaa sõjamasina tähenduse.

"Punatähega tank peab võimalikult kiiresti leidma endale koha muuseumis - Narva muuseumis võiks tank saada osaks ekspositsioonist "Narva 1944 - Mariupol 2022"," leiab Lauristin.