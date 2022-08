Narva linnavõim loodab tanki teisaldada 20. augustiks

Kuna Narva linnavõimu hinnangul on tankimonumendi teisaldamine olulise tähtsusega küsimus, siis peab selle kohta otsuse tegema volikogu. Volikogu saab aga kõige varem kokku tulla alles eeloleval esmaspäeval.

"Me tugineme kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele. Istungi peab välja kuulutama neli päeva enne toimumist. Me peame tähtajast kinni, seepärast tuleb istung esmaspäeval, me täidame seadust. Enne volikogu otsust ei saa me midagi teha," ütles Narva volikogu aseesimees Natalia Umarova.

Tema sõnul on kõik volikogu fraktsioonid tanki teisaldamisega nõus. Volikogu eestseisus arutab iga päev teisaldamise protseduuri ja tanki võimalikku hoiustamise kohta. Töö käib selle nimel, et teisaldamine toimuks tõrgeteta.

"Me ikkagi ju saame kõik aru, et Narvas on tanki küsimuses erinevad arvamused ja iga Stanislav ja Oleg ei ole valmis seda tanki kõrvaldama ja iga Stanislav ja Oleg ei ole ka valmis seda tanki valvama. Me peame seda mõistma," sõnas linnapea Katri Raik.

Teisaldamise tempo on ka Narvale oluline ja tank loodetakse postamendilt maha võtta tuleval nädalal.

"Me tahame seda teha tõepoolest pärast volikogu otsust esimesel võimalusel. Jah, ma loodan, et 20. augustil tank oma tänasel kohal ei seisa ja et selle äraviimine on toimunud rahumeelselt, ilma rahutusteta ja inimeste süda on ka enam-vähem rahul," ütles Raik.

Praegu käivad volikogus läbirääkimised komisjoni moodustamiseks, mis hakkab Narva punamonumentidele uut asupaika otsima.