Narva volikogu teeb tanki teisaldamise otsuse tuleva nädala alguses

Volikogu otsuse eelnõu näeb ette tanki teisaldamist ja säilitamist Narvas museaalina. Tuleva esmaspäeva istungil moodustatakse komisjon, mis hakkab tanki eksponeerimiseks kohta otsima. Seni hoitakse monumenti avalikkuse eest varjus.

"Me ei tea seda kohtagi praegu. Selge, et tank saab olema seal suletud kujul, nii et see ei saa olema mingisugune palverännakute sihtmärk," ütles Narva linnapea Katri Raik.

Tema sõnul kulub Narval tanki teisaldamiseks kaks nädalat. Esmaspäeval ütles Narvas viibinud peaminister Kaja Kallas, et kaks nädalat on liiga pikk aeg ning et Narva võiks kiiremini tegutseda, muidu võtab valitsus tanki teisaldamise ohjad oma kätte.

"Kiiremini ei ole võimalik. Kui on võimalik, liigume paar päeva kiiremini edasi. Ma loodan, et riik austab Narva linna kui iseseisvat omavalitsust ja meie otsuseid meie oma varaga meie oma maal," kommenteeris Raik.

Tankimonumendi teisaldamine on linnavõimu poliitiline otsus ja seda toetab nii koalitsioon kui ka opositsioon, kuna see on ainus võimalus tank Narva jätta.

"Selge on praegu, et valitsus oma otsust ei muuda ja linn peab tegema endast kõik sõltuva, mis lubab jätta tank Narva. Narvakad peavad ise otsustama, kus see võiks olla," rääkis volikogu fraktsiooni Narva Heaks esimees Aleksei Jevgrafov.

"Me teeme kõik võimaliku, et riik ei sekkuks antud protsessi. Kui algavad rahutused, siis on riigil selleks õigus, tahame me seda või mitte," ütles volikogu fraktsiooni Kesk esimees Tatjana Stolfat.

Rahutuste vältimiseks kavatseb linnavalitsus palgata tanki juurde korda pidama turvafirma ja paigutada turvakaamerad, mille pilti võiks iga soovija linna kodulehelt näha.