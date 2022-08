Raik: Narvat ära kuulamata sõidaks valitsus kohalikest ja linnavõimust üle

Narva linnapea Katri Raik ütles, et kui valitsus otsustaks Narva linnavõimu ära kuulamata tankimonumendi teisaldamise, oleks see kohalikest elanikest ja linnavõimust üle sõitmine.

Raik kohtus kolmapäeva õhtul siseminister Lauri Läänemetsa ja kultuuriminister Piret Hartmaniga, et vahetada informatsiooni Narva tankimonumendi teisaldamise kohta.

"Me vahetasime informatsiooni, mis toimub Narvas samm-sammult ja mis on Narva linna plaanid. Ma tahan rõhutada, et otsustamine on Narva volikogu käes esmaspäeval, nii et linnavalitsus saab teha vaid ettevalmistusi nendeks otsusteks, mida volikogu vastu võtab ja neid me ka teeme," rääkis Raik ERR-ile pärast kohtumist.

Raik ütles, et selgitas Läänemetsale ja Hartmanile, millised oleksid tagajärjed, kui valitsus otsustab linnavõimu ära kuulamata võtta vastu äkilisi samme.

"See oleks narvalastest ja linnavõimust üle sõitmine. Eks see oli üks keeruline jutuajamine," sõnas linnapea.

Raigi sõnul jäi talle mulje, et ministrid on valmis ära ootama Narva linnavolikogu esmaspäevase otsuse ning liikuma siis edasi mõistlikult kiires tempos. Raik tõdes samas, et valitsus tahab tanki teisaldada väga kiiresti.

"Narva tanki teema lahendamine on mitte päev-päev korraga, vaid tund-tund korraga. Me oleme otsustanud 30 aastat tegemata asjad millegi pärast ära lahendada kahe päevaga. See on mõrvarlik tempo, milles me praegu liigume."

Raigi sõnul arutas ta ministritega ka tanki hilisemat eksponeerimist muuseumis. "Narva linna praegune seisukoht on teada /.../, et tank peab olema tulevikus olema eksponeeritud muuseumieksponaadina Narvas. Kindlasti koostöö Eesti juhtivate muuseumitega on mõistlik ettepanek minister Hartmani poolt," rääkis Raik.

Kuigi Narva volikogu on lubanud sealse tanki teisaldamise otsuse teha tuleva nädala esmaspäeval, ütles Läänemets kolmapäeval varem, et ootab otsuseid juba sel nädalal.