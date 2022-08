Sutter: reguleeritud elektrihind võib osutuda fikseeritud lepingust kallimaks

Sutter ütles ERR-ile majandusministeeriumis valminud elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise eelnõu kommenteerides, et Eesti Energial tuleb endale alles selgeks teha, mida see neile tähendab, kuid hetkel soovitab ta klientidel oodata ja mitte tormata midagi tegema.

"Seda, mis on reguleeritud hind, me ju mäletame, Eestis oli see umbes kümme aastat tagasi. Konkurentsiametis, kes seda reguleerima peab, on veel inimesi, kes seda mäletavad, ja on meilgi inimesi, kes seda mäletavad, nii et pühime tolmu pealt ära ja tuletame meelde. Konkurentsiamet peab siis vaatama, mis see reguleeritud hind tuleb," lausus ta.

Sutteri sõnul ei usu ta, et praeguses maailmas oleks võimalik põlevkivist odavat elektrit toota, selleks on palju paremaid variante.

"Nii et reguleeritud hind, mida me saame põlevkivielektrijaama baasil, võib lõpuks osutuda kallimaks kui isegi need fikseeritud hinnaga lepingud, mida me täna klientidele pakume. Ja kindlasti tuleb see kallim, kui varem fikseeritud hinnaga tehtud lepingud," ütles ta.

Eesti Energia juht tõi välja, et kaks kolmandikku nende klientidest on fikseeritud pakettidega ja ligi 200 000 on selliseid lepinguid, mis kehtivad vähemalt järgmise kevadeni. Nendel pole Sutteri kinnitusel mingit põhjust universaalteenusele minna, sest nende lepingud on soodsamad.

Hinna suurusjärgu kohta ütles ta, et see võib tulla 200 euro kanti megavatt-tunni eest, kuid sõltub tingimustest, kogustest, perioodidest. Lisaks mõjutab seda hinda väga palju CO2 maksumus, mis on suurtes vahemikes kõikunud ja enamasti tõusnud.

"CO2 kulu on meie muutuvkuludes peaaegu 80 protsenti. See kujuneb turul. Iga päev on uus hind, see võib teha põlevkivielektri veelgi kallimaks," tõdes Sutter.

Energiaettevõtte juhatuse esimehe sõnul on muudatus kindlasti teostatav, kuid ei pruugi olla klientidele kõige parem pakkumine.

"Lihtsalt täna turult võib saada, isegi võib-olla mitte praegusel hetkel, aga mingil hetkel selle nelja aasta jooksul kindlasti parema pakkumise. Nii et see on see, mis ma tahan öelda," ütles ta.

Sutter märkis, et nad on pakkunud eraklientidele tuuleparkide baasil kuni viieaastaseid fikseeritud hinnaga lepinguid ja seal võib tõesti juhtuda, et see on vägagi konkurentsivõimeline põlevkivielektri baasil fikseeritud hinnaga.

Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu pidas kavandatavat meedet üsna omapäraseks ja ütles, et ilmselt oleks samasugust toetust pakkunud inimestele see, kui nad oleksid saanud tavapärase hinnalae, nagu oli eelmisel kütteperioodil riiklik toetusmeede.

"Kuidas see meede praktikas tööle hakkab, on väga raske öelda, sest lahtisi detaile on eelnõus väga palju ja mitmete osas ootame endiselt majandusministeeriumilt ka meie selgust," tõdes Nõu.

Ta lisas, et seda, kas reguleeritud hind tuleb üldse soodsam kui praegused pikaajaliselt fikseeritud hinnad, saab näha, kui seadus jõustub.

"Mingit garantiid ei ole, et põlevkivi baasil elektri hind on kõik need aastad soodsam," lausus Nõu.

Liive: muudatus tagab mõistliku hinnaga elektri kättesaadavuse

Eesti Energia endine juhatuse esimees Sandor Liive peab universaalteenuse loomist alates oktoobrist, nagu valitsus on otsustanud, hädavajalikuks sammuks praeguses keskkonnas, kus gaasi hind on väga kõrge, elektriimporti Venemaalt enam ei tule ning suured tootmisvõimsused on ära kukkunud.

Ta tõdes, et elektrihinnad avatud elektribörsil saavad olema sellel talvel ilmselt väga kõrged ning universaalteenuse loomine Eestis asuva tootmise baasil on praegu valitsuse poolt mõistlik. See jätab alles turumehhanismi, kuid tagab samas Eesti inimestele mõistliku hinnaga elektri kättesaadavuse.

"Kuidas see kajastub arvelt, sõltub sellest, millise hinna konkurentsiamet kooskõlastab ja mida Eesti Energia küsib konkurentsiameti käest. Täna see hind on veel teadmata, kuid usun, et ta kindlasti on oluliselt madalam kui keskmine hind, mida me juulikuus oleme näinud," lausus Liive.

Ta lisas, et küllap tuleb universaalteenus soodsama hinnaga kui täna pakutavad fikseeritud hinnaga paketid.

Praeguse plaani järgi peaks uus seadus hakkama kehtima 1. oktoobrist. Valitsus plaanib eelnõu arutada 18. augustil.