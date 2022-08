Venemaa lammutab varuosade puudumisel lennukeid

Venemaa lennufirmad, sh riiklik ettevõte Aeroflot on lammutamas osa enda lennupargi lennukeid, et nendest saadud juppe kasutada teiste lennukite töös hoidmiseks, vahendab Reuters.

Venemaa valitsus soovitas juunikuus lennufirmadele, et nad kasutaks osa enda lennukeid varuosadeks, et teisi lennukeid töös hoida. Sedasi loodetakse hoida välispäritolu lennukid Venemaal töös kuni 2025. aastani.

Venemaale kehtestati veebruaris sanktsioonid, mis ei võimalda Vene lennufirmadel enam saada lääne päritolu lennukite varuosasid või saata lennukiosi hoolduseks lääneriikidesse.

Lennunduseksperdid on juba varem spekuleerinud, et Vene lennufirmad hakkavad osasid lennukeid varuosadeks lammutama, kuid nüüd on spekulatsioon saanud kinnituse.

Vähemalt üks Vene Sukhoi Superjet 100 ja Airbus A350 on praegu lammutamisel. Mõlemad kuuluvad Vene lennufirmale Aeroflot. Sukhoi Superjet 100 on Venemaal välja arendatud lennuk, kuid tugineb olulisel määral lääne tehnoloogiale, mistõttu sanktsioonid mõjutavad ka seda lennukitüüpi.

Lammutamisele määratud Airbus A350 on Reutersiga suhelnud allika sõnul peaaegu uhiuus.

Enamus Vene lennukipargist koosneb lääneriikidest ostetud lennukitest.

Osa juppe on allika sõnul eemaldatud ka Aeroflotile kuuluvatelt mudelitelt Boeing 737 ja Airbus A320.

Venemaa transpordiministeerium ja Aeroflot ei ole olukorda kommenteerinud.

Lääne ekspertide sõnul ei pruugi Venemaa sedasi olemasolevaid lennukeid kannibaliseerides hoida lennukeid kauem töös kui aasta.

Aerofloti lennukipargist on pea 80 protsenti lääne päritolu ning ülejäänud 80 lennukit on Venemaal toodetud Sukhoi Superjet-100 lennukid.

Reutersi arvutuste järgi ei ole 15 protsenti Aerofloti lennukitest alates juuli lõpust kordagi õhku tõusnud. Aerofloti seitsmest Airbus A350 lennukist ei ole kolm lennukit pea kolm kuud lennanud.

Kuna Venemaa lennukid on ei saa enam paljude riikide õhuruumidesse lennata, siis on Vene lennufirmadel ka vähem lennukeid vaja töös hoida.

Lennundusvaldkonna mõttekoja Aviaport juhi Oleg Panteleevi sõnul on Venemaa jaoks suurim probleem lennukimootorite ja kõrgtehnoloogilise elektroonika töös hoidmine.

Venemaa allikate hinnangul on Vene lennunduse jaoks suurim väljakutse mudelitega Airbus A350 ja Bombardier Q seeriaga, kuna nende lennukite hooldus toimub tavapäraselt väljaspool Venemaad.