Antalyas süttis maandumisel Vene reisilennuk

"Kõik 87 reisijat ja neli meeskonnaliiget evakueeriti turvaliselt," ütles lennujaama ametnik Suat Seyitoğlu Türgi uudisteagentuurile Anadolu, lisades, et tulekahju kustutati kiiresti ja keegi kannatada ei saanud.

Venemaa föderaalne lennundusamet Rosaviatsija teatas varem, et lennufirma Azimuth lennuk Suhhoi Superjet 100 süttis pärast maandumist Antalyas ning hukkunuid ei ole.

Lennufirma teatel evakueeriti inimesed lennukist liugtrappide kaudu ning keegi kannatada ei saanud.

Breaking: Russian airline Azimuth appears to have one of its Sukhoi SuperJet 100 (which is a Russian manufactured short haul passenger jet) involved in an incident in Turkey — videos showing the aircraft on fire at Antalya Airport pic.twitter.com/5XUSwxXz5X