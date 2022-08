Läänemets ootab Narvast tanki teemal otsuseid juba sel nädalal

"Mis puudutab Narva linna ajakava ja edasist plaani, siis ma ütleks, et selles on päris palju küsitavusi," ütles Läänemets ERR-ile.

"Riigi siseturvalisuse ja avaliku korra tagamise huvides tuleks see tank eemaldada esimesel võimalusel ja minu arvates peaks seda riik juhtima. See situatsioon on praegu sinnamaale arenenud, et riigist oleks vastutustundetu lükata selle lahendamine omavalitsuse kaela," lisas Läänemets.

"Narvas ei ole midagi arvatavasti võimalik teha nii, et kogu linn sellest kohe ei tea. Ma kardan, et Narva linnal on seda kõike väga keeruline rahulikult teha, pigem on see võimalus riigil olemas," ütles siseminister veel.

Samas tõdes Läänemets, et kohalik omavalitsus ei pea tegema täpselt nii nagu valitsus ütleb. "Teatud kohtades võib meie demokraatias olla ka erinevaid nägemusi. Valitsus pole ka otsust konkreetselt langetanud, mida omavalitsus täitma peab," rääkis Läänemets.

"Küll, aga vastutab valitsus selle eest, milline olukord riigis on, et siseturvalisus oleks tagatud ja et Venemaa eriteenistustel ei tekiks võimalust pingeid kruvida," sõnas ta.

Läänemetsa sõnul ei saa lõpuni kindel olla, et Narva linnavolikogu otsuse tank teisaldada ikkagi vastu võtab. "Me püüame kindlasti Narvaga suhelda ja leida viis, kuidas linn ja riik saaksid koostööd teha. Ma loodan, et see võimalus avaneb. Kui see ei avane, siis vaatame erinevaid hinnanguid siseturvalisuse olukorrale ja kui see nõuab, siis valitsus peab tegutsema," rääkis Läänemets.

"Mina ajagraafiku osas olen oma seisukoha kujundanud lähtuvalt sellest infost, mis mu valitsemisala ettepanekud on. Ja selle kohaselt on see graafik oluliselt teistsugune, kui see mis avalikkusele teada on. Aga kahjuks ma sellest rääkida ei saa," lausus Läänemets.

Läänemetsa sõnul ootab ta Narvast otsuseid juba sel nädalal. Samuti ootab ta valitsuspartneritelt selgete seisukohtade kujundamist. Valitsus arutab Narva tankiga seonduvat juba neljapäeval.

Narva volikogu teeb tankimonumendi teisaldamise otsuse tuleval esmaspäeval. Linnavõimu hinnangul kulub tanki äraviimiseks kaks nädalat.

Volikogu otsuse eelnõu näeb ette tanki teisaldamist ja säilitamist Narvas museaalina. Tuleva esmaspäeva istungil moodustatakse komisjon, mis hakkab tanki eksponeerimiseks kohta otsima.