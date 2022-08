Pevkur Soome lehele: Eesti ja Soome ühendavad oma raketikaitsed

Kaitseminister Hanno Pevkur andis intervjuu Soome ajalehele Iltalehti ja ütles, et Eesti ja Soome rakettide lennuulatus on suurem kui Soome lahe laius. Ministri sõnul ühendavad riigid oma raketikaitsed.

Pevkur kohtus oma Soome kolleegi Antti Kaikkoneniga ja leppisid kokku, et NATO liikmetena integreerivad Eesti ja Soome oma rannikukaitse.

"Peame oma rannikukaitse integreerima. Eesti ja Soome rakettide laskeulatus on suurem kui Soome lahe laius. See tähendab, et ühendame oma raketikaitsed ja jagame omavahel kogu informatsiooni," ütles Pevkur.

Eesti otsustas eelmisel aasta osta Iisraeli raketid Blue Spear. Nende laskekaugus on 290 kilomeetrit. Soome mereväe rakettide MTO 85M lennuulatus on üle 100 kilomeetri.

Pevkur rõhutas, et Soome ja Eesti raketikaitse integreerimine võimaldab sulgeda Soome lahe Vene sõjalaevadele.

"Läänemeri on NATO sisemeri, kui Soome ja Rootsi on NATO-ga liitunud. Olukord võrreldes tänasega muutub," märkis Pevkur.

Soomlased ja eestlased kavandasid ühist rannakaitset juba 1930. aastatel. Mõlemal riigil puudusid siis aga liitlased. NATO-s on Eesti ja Soome kaitsega seotud sõjalised suurriigid nagu USA ja Suurbritannia. Pevkur kiitis ka soomlaste otsust osta USA F-35 hävitajad.

Pevkur kommenteeris ka Eesti õhuruumi kindlustamist. NATO-s on kokku lepitud, et liitlased kindlustavad õhuruumi kogu Läänemere piirkonnas.

"Minu jaoks on see üks õhuruum. Kõik peavad mõistma, et Norra, Soome, Baltikum ja teised riigid moodustavad NATO idatiiva. Mei ei kaitse ainult Soomet, Eestit, Lätit, Leedut ega teisi NATO idapoolseid riike, vaid oleme kõik koos. Kui räägime NATO-st, siis tähtsaim on artikkel 5: üks kõigi ja kõik ühe eest," ütles Pevkur

"Soome õhuruumi ei saa kaitsta, kui samal ajal pole kaitstud Eesti õhuruum, ja vastupidi. Hävitajad ületavad 80 kilomeetri laiuse Soome lahe minutitega," lisas Pevkur.

Leht uuris, kas ameeriklased saadavad oma F-35 hävitajad Eestisse.

"Praegu arutame ameeriklastega, kui suur on nende kohalolek Eestis. Kommenteerin seda hea meelega pärast seda, kui oleme ameeriklastega asjades kokku leppinud. Võin öelda, et oleme oma liitlastega ühenduses," vastas Pevkur.