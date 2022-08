David Petraeus: Taliban viis Afganistani tagasi varakeskaega

"Ma arvan, et see on endiselt traagiline, südantlõhestav ja katastroofiline olukord. Afganistani majandus on kokku kukkunud, paljud inimesed nälgivad ja Talibani režiim on peale surunud ultrakonservatiivse nägemuse islamist, mis viib riigi tagasi 8. või 9. sajandisse. Naistel on seal väga vähe võimalusi, et anda oma panus ühiskonda," märkis Petraeus.

USA väed tapsid hiljuti Afganistanis islamistliku terroriorganisatsiooni al-Qaeda liidri Ayman al-Zawahiri. Petraeuse hinnangul nõudis Ayman al-Zawahiri tapmine palju ressursse. Ayman al-Zawahiri tapeti Kabulis.

Varem oli Ayman al-Zawahiri Helmandi provintsis, kuid kolis Kabuli pärast seda, kui Taliban aasta tagasi võimule tuli.

69-aastane Petraeus teenis 37 aastat USA armees.