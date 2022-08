Toots: meil tuleb elektribörsilt kohe lahkuda

Tootsi rääkis, et Keskerakond vajab uut lähenemist. Viimases kahes valitsuses tegi erakond tema hinnangul kaks suurt viga.

"Mul on visioon ja väga paljude teie toetus, et teha homme asju oluliselt paremini, kui tehti eile. Keskerakond on kahe aasta jooksul lõhkunud ühe valitsuse ja loobunud vabatahtlikult peaministritoolist, mis minu hinnangul oli põhjendamatu ja suur viga. Me oleme teisest valitsusest välja viskamisega kukkunud opositsiooni, mille tulemusena ei ole meil Eesti valitsemises koalitsioonipartnerina enam võimalik kaasa rääkida. See oli veel suurem viga," rääkis Toots.

Toots nentis, et täna ei saa Keskerakond seista oma valijate huvide eest, mis on iga erakonna peamine ülesanne ning erakonna olemasolu mõte. "Meil on vaja pääseda tagasi valitsuse laua taha. Selleks peame tegema erakonna juhtimises muutusi," lausus ta.

"Vajame uut juhtumiskultuuri, kus erakonna iga liige tunneb end olulisena. Keskerakonda tuleb juhtida koos kõigi piirkondade, volikogu ja kogu juhatusega," ütles Toots.

"Teiseks, peame taas sõnastama Eesti Keskerakonna ideoloogia. Mille eest Keskerakond seisab, kelle huve me kaitseme? Mida Keskerakonna tänased ja homsed valijad erakonnalt ootavad?"

Tootsi sõnul peab Keskerakond olema valmis julgeteks otsusteks, nagu näiteks elektribörsilt lahkumine. "Elekter ei tohi olla luksuskaup, peame astuma konkreetseid samme, et muuta Eestis toodetud soodne elekter eestlastele taas kättesaadavaks. Meil tuleb elektribörsilt kohe lahkuda ja kasutada ära kodumaised energiaallikad. Elektri hind peab Eestis olema vähemalt ühe sendi võrra madalam kui Lätis ja Soomes," lausus Toots.

Korrastamist vajaks Tootsi sõnul ka erakonna rahaasjad. "Olukord, kus valimistel osalemiseks ja kandidaatide reklaamimiseks ei ole raha, kuigi üksnes riigieelarvest saame väga arvestavat toetust, on jätkusuutmatu. Usun, et mul on võimalusi ja ideid, kuidas erakonna rahaasjad korda saada ning püsida teiste erakondadega võrdväärses konkurentsis," märkis Toots.

Ta ütles veel, et töötaval pensionäril peab olema võimalus käia tööl ilma, et teda selle eest tulumaksu kinnipidamisega karistatakse.

Keskerakonna esimeheks kandideerib ka praegune esimees Jüri Ratas.