Keskerakonna hinnangul peaks ravikindlustus kehtima kõigile

Kiige sõnul on Eestis inimeste omaosaluskoormus tervishoiuteenuste eest tasumisel liiga kõrge, moodustades ligi 25 protsenti tervishoiu kogukuludest.

"Rahvusvaheliselt peetakse rahuldavaks 15 protsenti taset, et omaosalus ei põhjustaks inimeste vaesumist ega piiraks vajamineva abi saamist," ütles Kiik.

Kiige sõnul on siiani lahendamata ka kriitiline murekoht, et Eestis on ligi 100 000 ravikindlustusega püsivalt katmata inimest. "Peame koos tervishoiu rahastamise reformiga jõudma kõigile ravikindlustuse laiendamise ehk universaalse ravikindlustuseni, mis on Euroopa Liidus üldlevinud," leidis Kiik.

Keskerakond pakkus tehtud avalduses välja tervishoiu jätkusuutlikuks rahastamiseks kaks lahendust: suunata haigekassale püsivalt tegevustoetust muude maksutulude arvelt või suurendada ravikindlustusmaksu kogumist, laiendades maksubaasi.

"Kutsume kõiki parlamendierakondi kaasa mõtlema ja esitama ka omapoolseid ettepanekuid tervishoiu rahastamise tõstmiseks. Praeguse rahastusmudeliga jätkamine tähendaks ravijärjekordade pikenemist, tervishoiutöötajate puuduse süvenemist ning inimeste omaosaluse kasvu. Tervishoid peab aga olema solidaarselt kättesaadav teenus, mitte jõukate privileeg," lausus Kiik.

Kiik märkis, et Eesti panustab tervisevaldkonda oluliselt vähem raha kui enamik Euroopa Liidu liikmesriike.

"Meil on küll efektiivne tervishoiusüsteem, kus häid ravitulemusi saavutatakse madalate kuludega, kuid tervishoiuteenuste kättesaadavus on ebapiisav ja ebavõrdne. Liiga pikad ootejärjekorrad, kõrge omaosalus, hambaravi kättesaamatus, tervishoiutöötajate nappus ning amortiseerunud haiglahooned on olnud murekohaks juba aastakümneid," lausus ta.

Keskerakonna avaldus võeti vastu laupäeval toimunud erakonna kongressil.