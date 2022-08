Tuhanded britid ähvardavad jätta oktoobrist energiaarved maksmata

Tuhanded britid ähvardavad mitte maksta oma gaasi- ja elektriarveid. Kodanikuallumatuse liikumine kogub hoogu, sest energiahinnad on paari kuuga tõusnud üle 50 protsendi.

Arvete maksmisest keelduma kutsuvale petitsioonile on juunist peale alla kirjutanud üle 100 000 inimese. Arved ähvardatakse tasumata jätta alates 1. oktoobrist, mil riik taas energiahindu tõsta kavatseb.

Protestijad on veendunud, et energiafirmad ei julge neil elektrit ja gaasi välja lülitada.

"Ma panen kogu oma raha pangaarvele ja energiafirma saab selle kätte ainult siis, kui me omavahel kokkuleppele jõuame. Kui me kõik keeldume maksmast, eks me siis näe, mis välja tuleb. Ma arvan, ma ühinen ka selle liikumisega," ütles Todmordeni linna elanik Fern Bast.