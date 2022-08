Reuters: Eesti viisakeeld tekitab Venemaal ärevust

Venemaa kodanik Anna muretseb, et ei saa enam Eestisse minna.

"Loodame, et riigid leiavad mingi lahenduse. Võib-olla jõuavad nad milleski kokku leppida. Hoian end poliitikast eemale, aga kuna Eestisse on maetud minu sugulased, siis tahaks ikkagi sinna minna," ütles Anna.

"Aga midagi pole teha. Meie, tavalised inimesed seda lahendada ei saa. Loodan, et riigid jõuavad kokkuleppele ja leiavad kompromissi," lisas Anna.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus hiljuti Euroopa Liitu üles, et Brüssel piiraks Vene turistide reisimist Schengeni ruumis. Zelenski sõnul ei puuduta tema ettepanek neid venelasi, kes tahavad põgeneda Kremli režiimi eest.

Kuna Euroopa õhuruum on venelastele suletud, siis kasutavad paljud venelased nüüd Balti riike ja Soomet, et lennata Schengeni viisadega mujale Euroopasse.

Soome välisminister Pekka Haavisto ütles, et Soome piirab venelaste viisataotluste vastuvõtmist kümnele protsendile praegusest. Muudatused hakkavad kehtima järgmisel kuul.

Praegu saab Soome Vene kodanikelt umbes tuhat viisataotlust iga päev. Haavisto välja pakutud piirangu korral oleks korraga menetluses ainult 100 kuni 200 taotlust päevas.

Eesti viisakeeld rakendub 18. augustil.

Eesti välisminister Urmas Reinsalu ütles, et sanktsiooni erandite puhul lubatakse Eestisse Vene saatkonna töötajad ja nende pere liikmed, isikud, kes on vahetult seotud kauba ja reisijate veoga, isikud, kes on Euroopa Liidu õiguse alusel vaba liikumise õigust omavad isikud või kelle Eestisse saabumine on vajalik humaansetel kaalutlustel või kes külastavad Eestis elavat Eesti kodanikust või Eestis pikaajalist elamisluba omavat sugulast või abikaasat või kellel on ühised lapsed kutsujaga.