Öö Narvas möödus politsei jaoks rahulikult

"Öö Narvas möödus meile suhteliselt rahulikult. Me tegime tavapäraseid väljakutseid. Natuke rohkem rahvast küll oli kogunenud selle endise tanki asukoha juurde. Vaatasime seal liiklusjärelevalve poole pealt just, et parkimise nõuded oleksid täidetud," ütles Kirss ERR-ile.

Ta rääkis, et oli paar vahejuhtumit, kus inimesed olid tankimonumendi endise asukoha juures agressiivsemaks muutunud ja oli tegemist ka politseiametnike solvamistega. "Need isikud peeti kinni ja toimetati politseijaoskonda. Muus osas inimesed liikusid ja umbes kella ühe ajal seal oli juba päris vaikseks jäänud," rääkis Kirss.

Kirsi sõnul peeti lisaks teisipäeval kinni peetud üheksale inimesele kinni veel kaks inimest. "Kui menetlustoimingud on tehtud, siis need inimesed vabastatakse," märkis ta.

Kirss märkis, et politsei oli teisipäeva päeval väljas suurendatud jõudude, aga õhtupoole juba täiesti tavapäraste politseiressurssidega. "Päeva peale pidime olema valmis erinevateks sündmuste arenguks, aga nagu eilne päev näitas, siis läks kõik päris sujuvalt," sõnas Kirss.

"Ma arvan, et õhtupoole oli tankimonumendi juures 50-60 inimest, kes olid üldjuhud rahulikud. Ent prooviti parkida sinna, kuhu ei ole lubatud," sõnas Kirss.

Kirss usub, et inimesed võivad koguneda tankimonumendi endisele kohale ka kolmapäeval.

"Ma olen täiesti kindel, et tuleb tavapärane päev. Politsei on olemas, teeme oma tööd reageerime väljakutsetele. Ma olen ka veendunud, et inimesi koguneb samamoodi sinna endise tankimonumendi asukohta, aga meie oleme oma tegevustes kindlat ja toimetame edasi," võttis Kirss kokku.