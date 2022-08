Kolmandik venelastest toetab punamonumentide avalikust ruumist teisaldamist

Üle poole muust rahvusest Eesti elanikest toetab sõjas langenute säilmete avalikust ruumist ümbermatmist kalmistutele; kolmandik on seisukohal, et Nõukogude sümboolikat kandvad monumendid tuleks viia avalikust ruumist muuseumidesse või mäluasutustesse. Võrreldes kaks kuud varem tehtud riigikantselei tellitud Turu-uuringute AS-i küsitlusega on mõlema seisukohaga nõustujate osakaal kasvanud.