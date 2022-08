Voog: Parempoolsetel jääb aega enda tutvustamiseks napiks

"See uus erakond Parempoolsed läheb sinna segmenti, kus on Reformierakond ees, kes on väga tugeval positsioonil praegu ja teine konkurent on Eesti 200, kes on oluliselt tuntum ja kelle hulgas on oluliselt enam tuntumaid liikmeid," ütles Voog "Aktuaalse kaamera"

"Eesti 200 on ka selline erakond, kes rõhub muutustele Eesti poliitmaastikul ja nüüd tuleb siis teine juurde. Kindlasti enda tutvustamiseks jääb neil aega napiks," lausus Voog.

"Eks sügisekuud näitavad, kuivõrd nad suudavad potentsiaalsele valijale ennast atraktiivseks teha," kommenteeris Voog veel.

Parempoolsed pidasid neljapäeval Tallinnas Fahle galeriis üldkogu, kus valiti 14-liikmeline juhatus ja ka revisjonitoimkond. Värske erakonna liikmed valisid 352 häälega esimeheks Lavly Perlingu, kes oli ainus kandidaat.