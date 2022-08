Ettevõtja Ragnar Sass: Kiievis on tavaline elu tagasi tulnud

Sassi sõnul ollakse seitsme konvoiga Eestist ja ühega Londonist Ukrainasse toimetatud 91 maasturit. Ukrainlaste võitlusvaim on kõrge, ütles ta.

"Olin Kiievis kaks nädalat tagasi, kohtusime paljude vaprate sõduritega, rääkisime nendega, mida nad vajavad, ja see oli väga inspireeriv, kohtuda inimestega, kes võitlevad seal. Nende motivatsioon on tohutult kõrge, nad on väga võitlusvalmid," rääkis Sass.

Sassi sõnul on olukord sõja algusest Ukraina lääneosas palju muutunud.

"Käisin esimest korda märtsi lõpus Lvivis. See pilt oli palju ehmatavam. Kiievis on täna hakanud tavaline elu tagasi tulema – inimesed on restoranides. Kui minna Lääne-Ukrainasse, seal kohati võid ringi käia ja mitte aru saada, et on sõda – see on nii suur riik," lausus ta.