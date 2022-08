Põuane suvi põllumeestele suurt kartulisaaki ei tõota

Eesti Taimekasvatuse Instituudi teaduri Terje Tähtjärve sõnul on tänavune leitsak kartuli kasvule liiga teinud.



"Üle 25-kraadine suvi, mida inimesed nagu väga tahavad, on kartulile juba liiast. Tema on ikkagi sellise mõõduka temperatuuriga kultuur. Õitsemise algusest kuni küpsemiseni on ikkagi vee vajadus üsna suur," ütles Tähtjärve.

Maaülikooli vanemteadur Mati Koppeli sõnul ei mõjuta saaki ainult suvine ilm.

"Väga head saaki ei ole oodata. Kevadel väga paljudes kohtades maikuu oli väga märg ja vihmane, seetõttu kartulipanek jäi hiljaks. Ja sellistel hilja pandud põldudel on pesas vähe mugulaid. Ja nüüd viimaste päevade kuumalaine tingimustes paljudel põldudel taimed lihtsalt kuivavad või surevad ära," ütles Koppel.

Erinevalt tavalisest suvest pole tänavusel aastal olnud ühtlast lausvihma.

Kartulikasvataja Kalle Hamburg selgitas, et piirkonniti on seis väga erinev: "Sõltub ka, millal keegi maha pani, palju keegi vihma sai. On piirkondi, kus viie kilomeetri raadiuses üks põld särab ja teine hakkab närtsima. Need hoovihmad olid väga lokaalsed."

Koppeli sõnul ei saa täpselt ennustada, kust piirkonnast tuleb parem saak, kuid mõned kohad paistavad silma.

"Kus nagu erilist saaki oodata ei ole on Lääne- ja Põhja-Eesti, kus sademeid on vähem olnud ja kus niiskuse puudujääk on suurem," ütles Koppel. "Ja siin lõuna pool Eestis, kus mõnes kohas on laiguti olnud mõned vihmahood, seal võib olla saagikus parem."

Lisaks ilmale sõltub saagi suurus ka erinevate sortide vastupidavusest.

Lõplik kartulisaak selgub alles sügisel. Edasine ilm võib veel paljut mõjutada.

"Praegune pilt on keskmine või nõksa alla," ütles Hamburg. "Kui tuleb vihma, päästab päeva. Kui ei tule, siis tuleb kindlasti alla keskmise."

Eesti kartuli saagikus ei hakka poes olevat kartuli hinda mõjutama. Kui lähiriikides on head saagid, siis see kartul tuleb siia, hind kukub, kui ka lähiriikides on põud oma töö teinud, siis tõuseb igal pool hind.