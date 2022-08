Valitsus ei lammuta Maarjamäe memoriaali

Maarjamäe memoriaalist kuulub Tallinna linnale vaid osa - Jääretke obelisk, käte reljeefid, mille ees põles okupatsiooni ajal igavene tuli ning "Hukkuvad kajakad" ja memoriaali klindi poolne osa. Selle aasta alguses oli linn valmis võtma kogu memoriaali omale ning tegema kolme miljoni euro eest korda, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Me teadsime, et riik ei olnud toona valmis sinna raha panustama. Kui täna riik ütleb, et ta on valmis seda kuidagi linnaga koos ära lahendama, näiteks kaasates Eesti ajaloomuuseumi või kaasates muid eriala organisatsioone, siis me oleme kindlasti valmis selle üle läbi rääkima," ütles Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Svet ütleb, et memoriaal vajaks selgitavaid tahvleid.

"Meie jaoks Maarjamäe memoriaal ei ole okupatsiooni sümbol vaid Eesti maastikuarhitektuuri üks silmapaistvamaid teoseid. Kindlasti me tahaks seda sellisel kujul säilitada ja vältida monumentaalset konflikti selle ümber," sõnas Svet.

Esmaspäeval arutas Maarjamäe memoriaali tulevikku koalitsiooninõukogu.

Kultuuriminister Piret Hartman ütles, et kõigepealt on vaja riigistada see osa memoriaali alusest maast, mis on praegu reformimata. Ehk siis neljast katastriüksusest on reformimata kolm.

"Hetkel on koalitsioonipartnerite kokkulepe, et reformimata maatükid lähevad riigile. Aga kuidas Tallinnaga koostöös edasi minnakse, eks seda näitab aeg. Omalt poolt kultuuriministrina näen seda, et kindlasti tuleb Tallinaga koostööd teha," ütles Hartman.

Kunstiajaloolane Aleksandra Murre ütleb, et Maarjamäe memoriaal võiks säilida sest memoriaalil on kunstiline väärtus.

"See moodustab ühe osa Pirita tee kujundusest modernistikus 70-ndatel aastatel projekteeritud visioonist linnaelule. Ning sellisena kui arhitektuuri ja skulptuurimälestisena, monumentaalkunsti mälestisena peaks minu meelest säilima," rääkis Murre.