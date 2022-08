Iisrael: Iraani tuumalepe lisab 100 miljardit regiooni destabiliseerimiseks

"Praegu on laual halb lepe. See [lepe] annab Iraanile iga aasta 100 miljardit dollarit. Seda raha ei hakata kasutama koolide ja haiglate ehitamiseks. See on 100 miljardit dollarit, mida hakatakse kasutama Lähis-Ida stabiilsuse õõnestamiseks ja üleilmse terrori levitamiseks," ütles Iisraeli peaminister Yair Lapid ajakirjanikele.

Lapid ei täpsustanud, et millel põhineb hinnang 100 miljardi dollari lisandumisest.

Lapidi sõnul ei ole Iisrael igasuguse leppe vastu, kuid on praegu väljapakutud leppe vastu, kuna Iisraeli hinnangul on tegemist kehva leppega.

Iisraeli peaminister väitis, et sanktsioonide eemaldamine Iraani pankadelt viib kontrollimatu rahapesuni Iraanis ning et Iraan hakkab aitama teistel sanktsioonide all olevatel riikidel sanktsioone vältida.

Lapid teatas, et võimalik tuumalepe Iraani ja lääneriikide vahel ei kohusta Iisraeli millekski. "Me oleme valmis astuma samme, et peatada Iraani saamist tuumariigiks. Me ei ole valmis elama tuumaohu varjus, mida tekitab ekstremistlik ja vägivaldne islamistlik režiim."

Ameerika Ühendriigid peaksid varsti vastama Euroopa Liidu ettepanekule Iraani tuumaleppe taastamiseks. Algupärane tuumalepe sõlmiti 2015. aastal, kuid eelmine USA president Donald Trump lõpetas leppe Iraaniga. Praegune USA president Joe Biden on püüdnud tuumalepet taaselustada.

Mõned tuumaleppe kriitikud on toonud välja, et uue leppe korral saab Iraaniga kaubavahetuse suurendada ka Venemaa, kes on ka omakorda lääneriikide sanktsioonide all.