Kallas: saadame riigieelarve parlamenti septembri lõpuks

Peaminister Kaja Kallas (RE) andis ülevaate riigieelarve koostamise seisust ning ütles, et see antakse parlamendile üle septembri lõpuks. Ta märkis, et riigieelarve tuleb puudujäägiga, mis võimaldab makse mitte tõsta.

Kallas rääkis, et praegu on valitsuses käimas riigieelarve üle sisulised arutelud, millega valitsus jätkab neljapäeva pärastlõunal. "Septembri lõpuks esitame riigikogule riigieelarve," ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil.

"Me oleme parandanud oluliselt riigi rahanduse seisu, ehk tulude ja kulude tasakaalu. See tähendab, et meil on märksa parem stardipositsioon nende keeruliste aegadega toime tulemiseks. Eelarve jääb küll puudujääki veel pikaks ajaks, aga see puudujääk on piisavalt väike selleks, et mitte ohustada riigi rahandust tervikuna ja see on ka puudujääk, mis võimaldab mitte makse tõsta," iseloomustas Kallas valmivat eelarvedokumenti.

Kallase sõnul on valitsuse prioriteet riigieelarve käigus toetada rasketel aegadel kõige haavatavamaid inimesi ja tagada Eesti julgeolek. "Selge on see, et me peame mõtlema ka tulevikule, investeerima haridusse, tegema muid investeeringuid," sõnas Kallas.

Kallas kommenteeris ka sel nädalal avaldatud rahandusministeeriumi suvist majandusprognoosi ja tõdes, et see kinnitab majanduse rahvusvahelise olukorra määramatust. "See muudab keeruliseks ka riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve koostamise, sest on väga palju muutujaid. Kindel on see, et ees seisavad rasked ajad ja seetõttu on hästi oluline, et me riigieelarve koostamisel mõtleksime ka puhvritele, et meil oleks rasketel aegadel kindel tagala," rääkis Kallas.

"Mis oli positiivne selle majandusprognoosi juures, oli see, et kui kevadel oli prognoos, et meil tuleb majanduslangus, siis hetkel prognoositakse isegi pisikest kasvu. Ehk majandus on küll jahtunud, aga päris auku veel ei ole kukkunud," kommenteeris Kallas.

Rahandusministeeriumi eelarve menetlemise ajakava järgi kinnitab valitsus RES-i ja kiidab heaks tuleva aasta riigieelarve 27. septembril. Järgmisel päeval annab valitsus riigieelarve eelnõu üle riigikogule. Riigikogu võtab eelnõu seadusena vastu 7. detsembril.