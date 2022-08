Sõerd: oleme eelarvetasakaalust väga kaugel

"Me oleme jõudnud sellisesse olukorda aastatega. Enne pandeemiat, kui olid majanduslikus mõttes head aastad, juba siis lasti eelarvel miinusesse minna – aastatel 2017, 2018, 2019. Euroalal tervikuna teiste riikide keskmisena võlga ja defitsiite vähendati. Isegi suure võlaga riigid astusid samme, et defitsiiti vähendada, pandeemia ajal hakkasid need muidugi uuesti kasvama," kirjeldas Sõerd.

"Selles olukorras, kus me praegu oleme, me ei saa rääkida eelarvetasakaalust aastal 2023 ilma koalitsioonileppe kuludeta, ilma põgenike kuludeta, ilma täiendavate palgakasvu kuludeta, kaheprotsendiline miinus on ees. Mis tasakaalust me räägime? Muidugi mina toetan igal juhul konservatiivset lähenemist, vastutustundlikku eelarvepoliitikat ja mitte üle jõu elamist, aga reaalne pilt on midagi muud," ütles Sõerd.

Sõerdi sõnul tuleb arvesse võtta ka seda, et eelarvepoliitika on valitsusel põhiline instrument, millega inflatsiooni maha suruda. "Me ju peame seda eelarvemiinust finantseerima laenurahaga, laenuraha tuleb riiki sisse võlakirjade või laenudega välisturgudelt ja läheb läbi eelarve majandusse. Kui eelarve on miinuses, siis läbi selle eelarvepoliitika võimendab inflatsiooni, mitte ei suru seda alla," märkis ta.

Eelarvetasakaalu on Sõerdi sõnul vaja peamiselt kolmel põhjusel – tagasi tulevad eelarvereeglid, kallinevad laenud ning eelarve kui instrument, millega inflatsiooni mõjutada.

Koalitsioonilepe näeb ette mitmeid täiendavaid kulusid, samuti on laual palgasurve ja põgenikega kaasnevad kulud. "Need, kes räägivad kulude suurendamisest, peaksid arvesse võtma seda, et juba praegu on meie laenukoormuse tase – teiste riikide võrdluses veel väike, aga kasvanud – see on märkimisväärne," ütles Sõerd.