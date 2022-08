Tallinn on teisaldanud ainsa linna maal asunud punamonumendi

Kui veel augusti alguses polnud Tallinnal täpset infot linnas asuvatest n-ö punamonumentidest, siis praeguseks on pilt selgem. Ainus linnale kuuluval maal asunud mälestuskivi on ka teisaldatud.

"Kaardistamistöö on ära tehtud – n-ö punamonumente oli Tallinna avalikus ruumis viis tükki," rääkis Tallinna abilinnapea Kaarel Oja (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) linnavolikogu infotunnis neljapäeval.

"Neist esimene on Maarjamäe memoriaal, mis asub reformimata riigimaal. Teine oli Viljandi maantee ja Valdeku tänava nurgal asunud mälestusmärk, mida rahvasuus tunti kui Nõmme kivi. Selle on Tallinna linnavalitsus tänaseks teisaldatud," rääkis Oja.

Ülejäänud kolm n-ö punamonumenti asuvad eraterritooriumitel. "Need monumendid on pühendatud endise Lutheri, Dvigateli ja Krulli tehase töötajatele, kes langesid Teises maailmasõjas, ja asuvad nende tehaste territooriumitel," ütles Oja. "Neist esimese kahe osas pole kohustust neid säilitada. Viimane neist on endise Krulli tehase territooriumil ja seal oli projekteerimise tingimustes kirjas selle säilitamise nõue, aga linnaplaneerimise amet on teinud otsuse, et see nõue tuleks tingimustest eemaldada," ütles Oja.

"See protsess on ära käsitletud," ütles Oja monumentide teema kohta. "Ainus teema, millest saame tuleviks veel omajagu rääkida, on Maarjamäe memoriaal," lisas abilinnapea.