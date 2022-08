Kõrgkoolid tahavad säilitada kontaktõpet kogu aasta

Kui eelmisel aastal valmistusid ülikoolid õppetööks koroonapiirangute tingimuses, siis sellel aastal on olukord rahulikum.

"Tegelikult on sarnane lähenemine, nagu oli meil eelmisel aastal. Kuigi eelmisel aastal olime kindlasti ettevaatlikumad ja olukord oli vaktsineerimisega segane. Kui üliõpilased polnud vaktsineeritud, siis julgustasime neid seda tegema. Sel aastal alustame õpet, nagu see oleks tavapärane aasta," rääkis Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk.

Maaülikooli õppeosakonna juhi Ina Järve sõnul oli kõrgkool eelmisel aastal sõltuv riiklikest piirangutest. "Maaülikool planeerib praegu võimalikult palju kohapealselt õpet. Vähemalt õppeaasta alguse puhul me erilisi või suuremaid piiranguid ei tee. Õppejõud ise otsustab, kas ta teeb loenguvoorud elektrooniliselt või mitte, aga keskseid piiranguid meil hetkel koroonaviiruse tõttu plaanis kehtestada ei ole," ütles Järve.

Tallinna Tehnikaülikool alustab samuti õppeaastat kontaktõppes. "Oleme vahepealsel ajal oma klassiruume ümber ehitanud, et hübriidõppele üleminek oleks üsna hõlbus. Sel aastal alustame õpet tavaliselt, aga eks me vaikselt oleme mõelnud ja valmis nendeks olukordadeks, kui peaks olema vajadus üle minna hübriidõppele," rääkis õppeprorektor Hendrik Voll.

Kuigi ka Tartu Ülikool on soetanud hübriidõppeks vajalikke vahendeid, siis eelistatakse ikkagi kohapealset õpet. "See on selge, et meil on soov peale neid koroona-aastaid teha õpet lähiõppena. Oleme aru saanud, et eriti esmakursuslastele on see kõige olulisem. Nii tekib neil arusaam sellest, mis on ülikooliõpe ja kuidas sinna sisse elada," ütles Valk.

Tallinna Tehnikaülikooli õppejõududel on vaba valik otsustada, kas õppetöö toimub kontaktis, hübriidis või distantsilt. "Oleme ka soovitanud õppejõududele, et kui vähegi võimalik, siis võiksime sellel aastal tuua inimesed ikkagi ülikoolilinnakusse tagasi ja alustada kontaktõppes. Üks asi on õpe, aga teine on teadmine, et üliõpilaseaastad on iga üliõpilase parim aeg tema elus. See sotsiaalne suhtlemine ja läbikäimine on üks osa sellest," ütles Voll.