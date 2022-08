Riigi ootustes on kirjas, et Elektrilevi jääb Eesti Energia osaks

Kuigi riigil on valmimas analüüs võrguettevõtte Elektrilevi eraldamiseks Eesti Energiast, on neljapäeval rahandusministri kinnitatud omaniku ootustes kirjas, et jaotusvõrgu omanikuks jääb jätkuvalt Eesti Energia

Omaniku ehk riigi uuendatud ootustes Eesti Energiale on kirjas, et ettevõte on jätkuvalt jaotusvõrgu omanik, mis tähendab, et Eesti Energiale kuulub ka edaspidi võrguettevõte Elektrilevi.

Samamoodi saab uuendatud dokumendist aru ka Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

"Kõik need spekulatsioonid ja analüüsid mis selle (Elektrilevi eraldamise - toim.) ümber on tehtud – täna omaniku ootustes see ei kajastu ja see on meie plaanide tegemisel ikkagi püha dokument," ütles ta ERR-ile.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles samas reedel saates "Uudis+", et Elektrilevi eraldamise plaan ei ole pausil ning analüüsi algne versioon valmib lähiajal.

"Tõenäoliselt oktoobri lõpus või novembris saan viia selle valitsuskabinetti. Minu seisukoht on see, et kuulata ära arvamused ja vaadata sisse analüüsi, mis peab arvesse võtma kõiki majanduslikke põhjendusi, kalkulatsioone, ja selle järgi saame konkreetseid ettepanekuid teha," lausus ta.

Pentus-Rosimannus on varem ERR-ile öelnud, et Elektrilevi eraldamisel Eesti Energiast saaks Elektrilevi liita Eleringiga ja ühendatud võrguettevõtte börsile viia.

"Tõenäoliselt võiks selline lahendus anda efekti eelkõige elektrivõrkude arendamisele, nii kiiruse poolt vaadates kui rahalises vaates. Võrgutasude suuruse kontrollimine oleks ka taolise ühisettevõtte puhul paremini võimalik ja võimalik, et ka uuteks liitumisteks tingimuste loomine," lausus rahandusminister.

Pentus-Rosimannus kordas reedel mõtet, et Elektrilevi ühendamine Eleringiga ja börsile viimine tooks ka vajaliku lisaraha elektrivõrgu investeerinute suurendamiseks.

"Sinna oleks võimalik kaasata turult kapitali, viia samamoodi vähemusosalus börsile, anda võimalus inimestele ettevõttesse investeerida ja võiks anda võimaluse, et oluliselt kiiremini lahendada praeguseid võrguga seotud probleeme," ütles Pentus-Rosimannus.

Elektrilevi juht Mihkel Härm ütles sel nädalal ERR-ile, et hädavajalike võrguinvesteeringute jaoks oleks ettevõttel vaja riigilt lisaraha 47 miljonit eurot; ideaalis, mis tähendaks kõigile päikeseelektri mikrotootjatele taskukohase liitumisvõimaluse loomist, kuluks 300 miljonit eurot.

Sutter märkis, et eesmärk liita võrku võimalikult palju mikrotootjaid on kirjas ka omaniku ootustes ning see on kindlasti Eesti Energiale prioriteet.

"Luban, et võtame seda täie vastutustundega ja suuname sinna ka rohkem ressursse," lausus ta.

Eleringi juht Taavi Veskimägi ütles kevadel ERR-ile, et Elektrilevi võiks Eleringiga kindlasti ühendada, kui omanik ehk riik nii otsustab.

"Pole ju saladus, et ma olen olnud selle teema, et Eestisse tekiks ühtne võrguettevõte, võib-olla kõige häälekam advokaat viimased kuus-seitse aastat. Nii võiks teha. /.../ Meil on paljude osalistega energiaturg ja kõigile osalistele peab olema tagatud võrdse konkurentsi olukord nii tegelikult kui ka näiliselt. Esimene samm ongi Elektrilevi eraldamine Eesti Energiast. Kui see samm on tehtud, siis millal ja kuidas kaks võrguettevõtet kokku panna – ilmselt sõltub see sellest, milline olukord antud hetkel on," lausus ta.

Elektrilevi peaks Eesti Energiast lahku lööma ka Euroopa Liidu 2019. aasta direktiivi järgi, mis näeb ette, et üle 100 000 tarbijaga jaotusvõrguettevõtja tuleb jaotamisega mitteseotud tegevusest eraldada, sealjuures ei tohi see ettevõte enam tegelda vabaturu teenuste pakkumisega. Direktiivi järgi peavad jaotusvõrguettevõtja ehk Elektrilevi käsutuses olema Eesti Energiast sõltumatud varad.

Elektrilevi on viimase poolteise aastaga elanud läbi suured muutused. 2020. aasta detsembris jäi Elektrilevisse alles vaid võrguteenuse osutamine, muud tegevused, näiteks sidevõrgu arendamine, tänavavalgustusvõrkude haldamine ja laadimistaristu opereerimine viidi teise Eesti Energia tütarfirma, Enefit Connecti alla.

Muudatusega viidi 670 senist Elektrilevi töötajat Enefit Connecti tööle. Elektrilevi palgale jäi ligikaudu 30 töötajat. Eesti Energia sõnul pole tegu Elektrilevi ettevõttest lahutamise ettevalmistamisega.

Eesti Energia riigipoolne valitseja on rahandusministeerium, Eleringil majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.