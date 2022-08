Nõunik: Kaljulaidil ei ole plaani liituda ühegi erakonnaga

President Kersti Kaljulaidil ei ole plaani liituda ühegi erakonnaga, ütles Kaljulaidi nõunik Mattias Tammet. Varem on spekuleeritud, et Kaljulaid võib liituda Eesti 200-ga.

"President Kaljulaidil ei ole praegu plaani liituda ühegi erakonnaga. Kui midagi muutub, siis vaevalt, et see saladuseks jääb," ütles ERR-ile Kersti Kaljulaidi nõunik Mattias Tammet.

ERR küsis erakonna Eesti 200 juhatuse liikmelt Marek Reinaasalt, kas Kaljulaidi on Eesti 200-ga liitumast heidutanud erakonna langev toetus.

Reinaas vastas, et Eesti 200 toetus ei ole kunagi olnud otseses seoses sellega, kas Kersti Kaljulaid ühineb Eesti 200-ga või mitte.

"See on siiski selline põhimõtete ja väärtuste ühinemine, mitte mingi konjunkturistlik plaan, et kui kellelgi on ägedam toetus, siis ma ühinen nendega ja kui kellelgi vähem toetust, siis ma nendega ei ühine," ütles Reinaas.

"Ma arvan, et Kersti on meie Eesti 200-le kaasa elanud Eesti 200 loomisest peale. Ja ma arvan, et nii otseses kõnes kui ka meedia vahendusel on ta ju kursis sellega, et Eesti 200 võiks olla kindlasti see koht, kus ta oma poliitilisi ambitsioone saaks ellu viia, kui tal need olemas oleks," rääkis Reinaas.

Kersti Kaljulaidi meedianõunik Taavi Linnamäe alustas jaanuarikuus tööd Eesti 200 meeskonnas. Umbes samal ajal liitus erakonnaga endine Kaljulaidi kantselei direktor Tiit Riisalo.

Eesti 200-ga liitus märtsikuus ka Kaljulaidi julgeolekunõunikuna töötanud Merle Maigre.

Kersti Kaljulaid ise on vihjanud, et ta võib tulla Eesti sisepoliitikasse, kuid otsust millal ja millise erakonna ridades, ta avalikult välja öelnud pole. Siiski on peetud kõige tõenäolisemaks tema liitumist Eesti 200-ga.