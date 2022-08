Enamik eestlasi suhtub Teise maailmasõja monumentidesse leigelt

43 protsenti eestlastest, kes küsitlusele vastas, ütles, et monumentidel pole nendele mingit tähendust ja 29 protsenti eestikeelsetest küsitletutest ütles, et neile tähistavad monumendid Eesti vabariigi vabaduse ja omariikluse kaotust.

60 protsendile venekeelsetest eestlastest, kes küsitlustele vastasid, tähistavad mälestusmärgid meeldetuletust sellest, mis on rahu väärtus. 51 protsendile venekeelsetest tähendavad need võimalust mälestada kõiki inimesi, kes sõjas hukkusid ja selle tõttu kannatasid ja 47 protsendile venekeelsetest tähistavad need võitu fašismi üle.

Hinnang monumentidele erines ka piirkonniti – Kirde-Eesti piirkonna arvamused kattusid pigem venekeelsete eestlaste arvamusega.

Riigikantselei tellis Turu-uuringute AS-ilt küsitlused 10.–14. augustini ja 16.–19. juunini. Augustiküsitlusele vastas 1256 vähemalt 15-aastast Eesti elanikku.