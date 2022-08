Stoltenberg kutsus suurendama NATO kohaolekut Arktikas

"NATO peab suurendama oma kohalolekut Arktikas," ütles Stoltenberg Saksa ajalehele Welt am Sonntag.

Allianss on juba alustanud luurevõimekusega merelennuväe arendamist, et saada piirkonnas toimuvast parem pilt, märkis Stoltenberg. "Aga me suurendame oma jõupingutusi veelgi," lisas ta.

NATO peasekretäri sõnul on Venemaa hiljuti aktiveerinud oma tegevust ressurssiderikkas piirkonnas: "Me näeme Vene sõjalise kohaloleku olulist suurenemist Arktikas," tõdes Stoltenberg. Tema sõnul tegutseb Venemaa selle nimel, et taasavada seal Nõukogude-aegseid sõjaväebaase ja tugevdada sõjalist kohalolekut regioonis. Samuti katsetab Venemaa seal oma uusi ülimoodsaid relvi nagu näiteks hüperhelikiirusel lendavaid rakette.

Samuti on märgata Hiina kasvavat huvi Arktika vastu, märkis peasekretär.

Stoltenberg ütles juba eelmisel nädalal Kanadat külastades, et Venemaa ja Hiina on leppinud kokku tihendada praktilist koostööd Arktikas. See on osa kahe riigi strateegilisest partnerlusest, mis alliansi peasekretäri sõnul paneb proovile lääne väärtused ja huvid.

Stoltenbergi hinnangul on Arktika NATO jaoks suure strateegilise tähtsusega. Põhjapoolust ümbritsev regioon on ülioluline Põhja-Ameerika ja Euroopa ühendamisel ning samal ajal läheb sealtkaudu ka lühim tee Venemaa ja Põhja-Ameerika vahel. Globaalse soojenemisega sulama hakanud jää Arktikas on avamas uut ja märksa lühemat kaubateed Aasia ja Euroopa vahel.

Stoltenberg rõhutas ka NATO huvi kasvu Arktika vastu seoses sellega, et alliansiga liituvad Rootsi ja Soome.

USA välisministeerium teatas eelmisel nädalal, et loob Arktika teemade eriesindaja ametikoha, et edendada Ameerika Ühendriikide hüviseid ning koostööd liitlaste ja partneritega Arktikas. Plaani peab veel heaks kiitma ka senat.

Peskov: see on Venemaa eluliste huvide sfäär

Vene presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov teatas esmaspäeval vastuseks Stoltenbergile, et Moskva peab Arktikat oma oma eluliste huvide piirkonnaks.

"Arktika on meie majandustegevuse ja julgeoleku tagamise piirkond, tegelikult meie eluliste huvide sfäär," ütles Peskov. "Koostöö teiste riikidega, seda enam Hiinaga, on suunatud eranditult Arktika edasisele arendamisele ega saa kujutada ohtu mitte ühelegi teisele riigile ega ühendusele," lisas ta.

Peskov ütles, et NATO juhi avaldus näitab lääneriikide poliitika jätkumist, mis vastandub Venemaale ja tema huvidele Arktikas.

"Venemaa tagab oma huvid kindlal ja vajalikul moel," ütles Vene presidendi esindaja.