Saaremaal oli kolmapäeval viimane tööpäev kaheksal postipunktil

Aastaid Astel tegutsenud postipunkt lõpetab tegevuse ja selliseid kohti on üle Saaremaa kaheksa. Eestis pannakse lähema kahe kuu jooksul kinni 19 postipunkti ja kokku jääb neid 1. novembriks 182

"No ikka kasutati, umbes seitse inimest päevas. Aga Aste on Kuressaarele ka kõige lähem postipunkt, et kaugemad maakonna inimesed kaotavad rohkem. (Kasutati) paki väljavõtmist, markide ja ümbrikute ostu," ütles Aste raamatukogu juhataja Lea Raamat.

Eve Vahter teeb päevas postiautoga 180-kilomeetrise ringi, kontrollib kokku kaheksat kirjakasti ja keskmiselt leiab sealt kaks-kolm kirja päevas.

Kirjade osakaal on pidevas kahanemises samal ajal kui pakkide saatmine üha kasvab. Näiteks saarlased saatsid tänavu juulis eelmise aasta juuliga võrreldes 1000 pakki rohkem – kokku 12 700 pakki. Saaremaal postitati kirju eelmisel aastal kuus keskmiselt 3200 korral, tänavu on keskmine arv langenud 2400-le.

"Kirjakastidega on nii, et me võtame esmajoones ära need, mis on kas vanad või nendest ei ole kuid saadetud ühtegi kirja. Neid on tegelikult väga palju," lausus Omniva juhatuse liige Kristi Unt.

Omniva juurutab Saaremaal ka uut pilootprojekti. See on niivõrd uudne asi, et ka ettevõtte endi töötajad uudistavad uudseid pakikappe, mida saarlastele katsetamiseks pakutakse.

"Eestis on tuntud grupikastid. Igas küla servas ja paljude tänavate otsas on grupikastid, kuhu käivad ajalehed ja kirjad. Nüüd tahaks tuua ka pakiteenuse klientidele veel lähemale," ütles Unt.

"Selline postipunktide sulgemine võib mõjuda kohalikule kogukonnale negatiivselt, aga need alternatiivsed lahendused, mida on pakutud, need pigem hoopis annavad täiendavaid võimalusi," leidis Saaremaa valla abivallavanem Liis Lepik.