Õigeusu kirik Pärnus sai katusele värskelt kullatud ristid

Enne vastse kuldse katte saanud ristide endisele kohale paigutamist toimetati nii, nagu see kirikuasjades kohane: need pühitseti, et ristid oma kauniduses veel kaua võiksid kirikut kaitsta ja meile silmailu pakkuda. Nüüd on ristid kirikukatusele paigutatud ja natuke tööd on seal veel tehagi.

Muinsuskaitseamet toetab kasutuses olevat pärandit.

"Nendel omanikel, kellele kuulub kas riikliku tähtsusega kultuurimälestis või ehitis, mis asub muinsuskaitsealal, on õigus saada riigilt rahalist toetust selle koormuse talumiseks, mida riik on neile selle kaitsega peale pannud. (Pärnu õigeusu) kirik on saanud näiteks eelmisel aastal 100 000 eurot, et asuda katust korrastama. Kui on hoonel katus peal, katus vett peab, siis on see hoone järgmisteks aastasadadeks ka meie poolt paremini kaitstud. Oluline on alati see, et omanik ise oleks huvitatud ja motiveeritud seda korda tegema. Siin on tõesti aktiivne kogudus, aktiivsed inimesed, kes seda asja ajavad. On ka mujalt toetust. Seda tõenäolisem on, et see muinsuskaitseameti toetus ka tuleb," rääkis muinsuskaitseameti peadirektor Liisa Pakosta.

"Me taastame eelnevate põlvkondade soovi. Ka nad ei jõudnud oma ideid lõpuni viia. Korjandusega korjati seda kiriku toetuseks. Meie nüüd, vaadates vana projekti, püüame viia nende unistuse ellu. Kogu kiriku katuse projekt on kuskil 300 000 (eurot). Esimene etapp oli meil kümme aastat tagasi, kellatorn," lausus Eesti apostlik-õigeusu kiriku arhont Viljo Vetik.

Niisiis seisavad olulised tööd kirikus veel ees ja mõistagi on ka raha juurde vaja.