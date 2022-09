Sikkut: täiendavaid energiahindade abimeetmeid praegu kokku lepitud pole

Kas teie hinnangul saavad kodutarbijad tuleval talvel küttearvetega hakkama?

Inimeste tarbitavad kogused on nii erinevad, ja see, mille jaoks midagi kasutatakse – kui inimesel on nii kaugküte, gaas kui ka elekter, siis saab ta kolme hüvitist. Kui ta on ainult elektri peal, siis sõltub, kas tal juba on pakett fikseeritud või mitte. Praegu kaks kolmandikku elektritarbijatest on oma elektripaketi fikseerinud ja ilmselt selleks talveks on neil odavam hind kui börsil ja võimalik, et ka odavam kui universaalteenus.

Mida peaksid tegema inimesed, kes peavad maksma kütte eest 350 eurot kuus, aga süüa oleks ka vaja osta?

Hind on kõigi energiakandjate puhul tõusnud, enamjaolt kordades tõusnud. Ei saa eeldada, et inimene saab kuidagi riski ette näha või seda maandada. Seda ei pea ka keegi normaalseks, et hakata öösel süüa tegema või panna äratuskell pesumasina tööle lülitamise ajaks. See, et inimene saab samamoodi elada kui seni, peaks olema eesmärk.

Hüvitised peaksid võimaldama tipuhindade riski ära võtta. Aga seda, et hinnad on kõrgemad kui eelmisel või üle-eelmisel talvel, see on selge. Me räägime küll gaasist, elektrist ja kaugküttest, aga tegelikult räägime sõjast. Et Euroopa väljub Vene gaasist ja see ebakindlus on see, mis viib gaasi hinna üles. See ei ole puhtalt hüvitamise teema, vaid see, et Euroopa peab olema ühtne ja Venemaa ei saa kasutada gaasi relvana.

Ilmselt praegused ettepanekud võetakse vastu, märtsis tulevad valimised, inimesed saavad päriselt aru, kuidas talvel läks. Kas on plaanis ka lisameetmed või jäetakse need valimiste ette, siis kui rahulolematus on võib-olla päris suureks kasvanud?

Kodutarbijate jaoks hüvitise pakett seab neile praktiliselt hinnalae, mida ületavast osast tuleb katta ainult viiendik. Ja nagu arvutused näitasid, praeguste prognooside järgi nii elektri kui ka kaugkütte puhul riik umbes viiendiku võrra tuleb appi, aga gaasi osas isegi rohkem kui poole osas koguarvest. See on praegu kokku lepitud abi ulatus. On suur hulk kodutarbijaid, kelle jaoks see on piisav, kelle tarbimine on suhteliselt väike, kes elavad korteris, kes ei küta gaasiga suurt pinda. Nende jaoks see hüvitis toob ilmselt leevenduse. Kellel tarbimine on suurem, nende jaoks see talv tuleb raske, aga praegu täiendavaid meetmeid kokku lepitud ei ole.

Valitsuse jaoks on esimene mure, et oleks gaasi, elektrit ja vedelkütuseid, varustuskindluse küsimus on esimene. Hinna puhul saab (uusi) hüvitisi alati kokku leppida.

Kas ma olen õigesti aru saanud, et gaasi jaoks on valitsus seadnud kompenseerimise tarbimislae, elektri puhul mitte. Kas see on õigesti sihitud? Piltlikult öeldes – kui on vaja teist basseini elektriga kütta, siis seda riik kompenseerib ka.

Seda, et elektri puhul rakendada sarnast hüvitis nagu gaasil – et on hinnalagi ja seda ületavast osast 80 protsenti kompenseeritakse, siis on mahupiir – koalitsiooniläbirääkimistel arutati. Aga lepiti kokku universaalteenuse peale. Ühelt poolt nii see rakendamise pool kui ka see, et on universaalteenus pluss hüvitis, tuleb veel inimese jaoks kokkuvõttes odavam. See, et lage ei ole ja hüvitist saavad ka suure tarbimisega inimesed, see tõesti sel aastal elektri puhul nii on, aga säästlikku energiatarbimist võib kõigile soovitada, ega me järgmisel kümnel aastal sellest üle ega ümber ei saa.

Ettevõtjate ootustest – kui eratarbijale kulub 154 miljonit eurot, suur osa energiastl läheb siiski ettevõtjatele. 600 miljoniga te ettevõtjaid toetama ei hakka või kui realistlik see on?

Ettevõtete toetusi pole kokku lepitud. Põhiline vahe on see, et kodutarbija peab oma arve kinni maksma, ettevõtjate puhul me näeme, et väga palju sisendhindadest on jõudnud juba nende tootesse või teenusesse. See on inflatsioonis välja paista. Esmajärjekorras kodutarbija abistamine on olnud koalitsiooni jaoks prioriteet. Ettevõtete puhul suunatud meetmeid arutame koos ERR-i uue maja ja õpetajate palgaga – need otsused tehakse kõik koos.

Väga kaval lüke, aga ma tahtsin küsida, et ettevõtjate raskused jõuavad ükskord töötajateni – kas näete ette pankrotilainet, kas näete ette, et tulevad suured koondamised?

Seda, milliseks talv kujuneb, sõltub palju sellest, kas me näeme Ukraina võitu ja mingi stabiilsuse saavutamist. Kui ebakindlus püsib, on energiakandjate hinnad ka kõrgel. Ettevõtjad võiksid mõelda alternatiivsete kütteallikate peale või energiatõhusate lahenduste peale või oma energiatootmise rajamise peale. Seda ei ole vaja mitte ainult selleks talveks, vaid pikemaks ajaks.

Sikkut saatis neljapäeval rahandusministeeriumile kooskõlastamiseks määruse, mis paneb paika sügisel kehtima hakkavate energiatoetuste tingimused. Kokku lähevad meetmed maksma viivad toetused riigieelarvest 154,4 miljonit eurot. Eelnõu järgi kompenseerib riik kodutarbijatele 1. oktoobrist kuni 31. märtsini tarbitud energia hinda kolmel viisil.