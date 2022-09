Haagi kohus võib hakata uurima Hiina inimõiguste olukorda

Ajalehe The Times teatel võib Haagi rahvusvaheline kohus hakata uurima Hiina kommunistliku partei tegevust Xinjiangis, kuna ÜRO inimõiguste komitee raport leiab, et Peking võib olla süüdi inimsusevastastes kuritegudes.

"ÜRO järeldus, et Hiina poolne uiguuride tagakiusamine võib tähendada inimsusevastaseid kuritegusid, on võimas relv õigluse eest võitlemisel Haagis, kus uiguuride pagulased võitlevad genotsiidiuurimise algatamise eest," ütles ajalehele The Times Suurbritannia advokaat Rodney Dixon.

"Eelkõige tõstab aruanne esile usaldusväärseid tõendeid massiliste küüditamiste ja piiriüleste kuritegude kohta, mille üle Haagi kohus võib oma jurisdiktsiooni teostada," ütles Dixon.

Hiina pole alla kirjutanud Rooma statuudile, mille alusel põhineb Rahvusvahelise Kriminaalkohtu põhikiri. See kohus mõistab õigust genotsiidi, inimsusvastaste kuritegude, sõjakuritegude üle.

Dixoni meeskond aga palus Rahvusvahelisel Kriminaalkohtul tugineda 2018. aastal loodud pretsedendile. Siis uuris kohus Myanmari võimude korraldatud vägivalda moslemite vastu. Myanmari valitsus selleks nõusolekut ei andnud, vahendas The Times.

Myanmar ei kuulu kohtusse, kuid Rahvusvaheline Kriminaalkohus nõudis jurisdiktsiooni moslemite vastase kampaania üle, kuna moslemid küüditati kohtu liikmesriiki Bangladeshi.

Xinjiangi uiguurid põgenevad üle piiri Tadžikistani. Hiina väidetavalt röövib Tadžikistanis elavaid uiguure. Dixoni meeskond on selle kohta esitanud sadu dokumente Haagi kohtule.

Hiina reageeris ÜRO raportile raevukalt. Peking väidab, et ÜRO on USA käepikendus.

"Selle kriitilise raporti on USA ja mõned lääneriigid ise valmis teinud, see on ebaseaduslik ja kehtetu," väitis Hiina pressiesindaja Wang Wenbin.

Inimõiguslaste hinnangul on Xinjiangis vähemalt miljon uiguuri koonduslaagritesse saadetud, kus neid süstemaatiliselt piinatakse ja orjatööjõuna kasutatakse. Samuti on uiguure ja ka teisi vähemusrahvusi vägisi steriliseeritud ning seda ulatuses, mis USA ja mitme teise lääneriigi hinnangul vastab juba genotsiidi tunnustele.