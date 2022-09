Uuring: suur osa eurooplastest peab võimalikuks rahutuste puhkemist

Üle poole neljas Euroopa suurriigis küsitletud inimestest peab järsult kasvanud elamiskulude tõttu võimalikuks, et sel sügisel puhkevad nende riigis sotsiaalsed rahutused.

Ühiskonnauuringutega tegeleva vabaühenduse More in Common tellitud küsitluse kohaselt tunnistasid praktiliselt kõik (vähemalt 97 protsenti) Prantsusmaal, Saksamaal, Ühendkuningriigis ja Poolas küsitletutest, et tunnetavad hindade kasvu. Ühendkuningriigi ja Poola inimestest nimetas elukalliduse tõusu kõige tähtsamaks küsimuseks umbes kolmveerand (vastavalt 77 ja 72 protsenti), Prantsusmaal pisut üle poole (56 protsenti) ja Saksamaal alla poole (45 protsenti) vastanutest, vahendas EurActiv.com.

Enamik kõigis neljas riigis küsitletutest väljendas seetõttu muret võimalike sotsiaalsete rahutuste puhkemise pärast lähikuudel. Poolas tunneb selle pärast muret 75 protsenti, Ühendkuningriigis 57 protsenti, Saksamaal ja Prantsusmaal oli selliseid umbes kaks kolmandikku. Prantsusmaal toetas 40 protsenti inimestest 2018. aastal hinnatõusude vastu puhkenud kollavestide liikumise taastulekut, selgus samast.

Küsitluse kohaselt on Prantsusmaal ka ootamatult vähe arusaamist, mis on praeguse kriisi põhjus. Kui Saksamaal, Ühendkuningriigis ja Poolas vastas vähemalt 60 protsenti inimestest, et mõistab praeguse kriisi tekkimise tagamaid, siis Prantsusmaal oli selliseid ainult 32 protsenti.

Samas nimetas Prantsusmaal ja Saksamaal kõige rohkem inimesi hinnatõusu süüdlasena Venemaad (vastavalt 38 ja 48 protsenti), Ühendkuningriigis nimetas enim inimesi (55 protsenti) hinnatõusu põhjustajaks energia- ja naftaettevõtteid, Poolas aga valitsuse poliitikat (54 protsenti). Venemaad pidas hinnatõusu süüdlaseks 51 protsenti britte ja 45 protsenti poolakaid, mis oli mõlemas riigi suuruselt teine näitaja.

Uuringust selgus ka, et elamiskulude järsk kasv suurendab juba niigi koroonapandeemiaga suurenenud usalduskriisi ühiskondades. Ehkki inimesed ei usalda üldiselt ühtegi erakonda, on opositsiooniparteidel siiski suurem võimalus kriisis oma toetust suurendada.

Kõigis riikides toetas enim inimesi hinnakriisi leevendamise sammuna käibemaksu vähendamist energiale ja toidule, sellele järgnesid inimeste tulude suurendamine ning energiale hinnalae kehtestamine.

Uuringust selgus ka, et kui suurim mure kõigis neljas riigis oli elukalliduse tõus, siis poolakate jaoks oli tähtsuselt teine mure sõda Ukrainas ning kolmanda küsimusena sõjapõgenike teema. Kõigis kolmes läänepoolses riigis nimetasid inimesed kolme tähtsama probleemi hulgas kliimamuutusi.

Samas näitas uuring, et nendes neljas riigis püsib inimeste toetus Ukraina abistamisele – kõigis neis leidis umbes kaks kolmandikku, et riik teeb piisavalt või võiks veelgi rohkem teha Venemaa rünnaku alla sattunud Ukraina aitamiseks.

Uuringu viisid More in Commoni tellimusel valdavalt suve esimeses pooles läbi uuringufirmad YouGov, Kantar, Ipsos, Public First ning selles osales kokku üle 7000 inimese. Veamäär ei ületanud üheski küsitlustes 3 protsenti.